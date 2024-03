Demonstration in Wien: „Wir erwarten, dass sie nicht mit der FPÖ koalieren“

Der Regen hielt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Demonstration gegen Rechtsextremismus in Wien am Samstag nicht davon ab, lautstark vor einer Regierungsbeteiligung der FPÖ zu warnen.

Wien – Hunderte Menschen haben sich am Samstag in Wien zu einer weiteren Demonstration gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus zusammengefunden.

Die Appelle der Rednerinnen und Redner vor dem Bundeskanzleramt an die Politik betrafen vor allem eine neuerliche freiheitliche Regierungsbeteiligung. „Wir erwarten uns ein Versprechen der Parteien, dass sie am Ende des Tages nicht koalieren“, sagte etwa einer der Organisatoren, Volkshilfe-Direktor Erich Fenninger.

Der Zug, zu dem mehrere Organisationen eingeladen hatten, war am Platz der Menschenrechte gestartet. Unter dem Motto „Demokratie verteidigen!“ fanden sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schließlich auf dem Ballhausplatz ein.

„Wir wollen eine menschliche Feuermauer machen, damit die Rechtsextremen am Ende des Jahres nicht in die Regierungsviertel einziehen werden“, so Fenninger, der vor allem vor ungarischen Verhältnissen warnte.