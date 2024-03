Langlauf-Festival in Galtür ohne ÖSV-Stars

Beim Nordic Volumes in Galtür wurden gestern die österreichischen Meistertitel im Langlauf an Tobias Ganner und Anna Juppe vergeben.

Galtür – Mehr als 400 Langläufer stellten sich gestern beim Nordic Volumes in Galtür bei Sonnenschein dem Cross Country Climb. Auf der 26,5 km langen Strecke wurden die österreichischen Meisterschaften ausgetragen. Der Sieg ging in Abwesenheit der ÖSV-Stars Teresa Stadlober und Mika Vermeulen (beide angeschlagen) an den Osttiroler Tobias Ganner und an Biathletin Anna Juppe. Die Schnellsten waren die deutschen Top-Athleten Laura Gimmler und Florian Notz.

Die Tiroler Ganner und Benjamin Moser blieben lange an Notz dran. „Es war schon cool, dass ich so gut mitgehalten habe. Am Ende hat mir die Kraft ein bisschen gefehlt. Rang 2 ist aber ein Top Ergebnis “, bilanzierte Ganner. Für Moser gab es nach seinem Sieg am Donnerstag (Sprint) mit Rang drei einen weiteren Podestplatz. Die Kärntnerin Juppe freute sich ebenfalls über ihren Meistertitel: „Als Biathletin hat mich schon der 3. Platz am Donnerstag gefreut und jetzt der Meistertitel. Besser könnte die Saison nicht zu Ende gehen." (tt.com)