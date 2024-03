Towers schrammten an Sensation vorbei

Mistelbach – Die Pirlo Kufstein Towers lagen gestern lange auf Erfolgskurs, um am Ende dennoch den Kürzeren zu ziehen. Im ersten Spiel der „best of three“-Halbfinalserie der zweiten Basketball-Liga mussten sich die Tiroler den Mistelbach Mustangs mit 68:76 (42:35) geschlagen geben. Dabei lagen die Kufsteiner bis zum Stand von 60:58 voran, ehe die Gastgeber bewiesen, wieso sie das beste Team des Grunddurchgangs waren und Titel-Favorit sind. Bester Werfer der Gäste war Duje Putnik (17 Punkte). Nun müssen die Towers am Samstag (17.30, Kufstein Arena) siegen, um die Finalchance zu wahren. (rost)