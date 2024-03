„Es war 5 vor 12“: Brand bei Bauernhaus in Jochberg drohte auf Dachstuhl überzugehen

Jochberg – Großes Glück hatten die Besitzer eines Bauernhauses in Jochberg. Beim Kamin brach am Samstagnachmittag ein Feuer aus, schilderte der Jochberger Feuerwehrkommandant Florian Stanger. Man fürchtete, dass sich die Flammen schnell auf den Dachstuhl ausbreiten könnten. „Es war 5 vor 12“, so Stanger.