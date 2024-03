Klarer Vorsprung für Oppositionskandidat im Senegal

Bei der Präsidentschaftswahl im Senegal hat sich wenige Stunden nach Schließen der Wahllokale ein deutlicher Vorsprung für Oppositionskandidat Bassirou Diomaye Faye abgezeichnet. Obwohl am Sonntagabend keine Ergebnisse zentral verkündet wurden, zeigten von Beobachtern und Medien veröffentlichte Auszählungen aus etwa der Hälfte der Wahllokale überwiegend den 43-Jährigen vorn. Straßen in der Hauptstadt Dakar füllten sich mit jubelnden Anhängern.

Faye trat für das Lager des Oppositionsführers Ousmane Sonko und dessen aufgelöste Partei Afrikanische Patrioten Senegals Arbeit, Ethik und Brüderlichkeit (Pastef) an. Der vor allem bei jungen Senegalesen als Elitenkritiker und Korruptionsbekämpfer verehrte Sonko durfte wegen einer Verurteilung in einem Verleumdungsprozess nicht selbst antreten.

Sall wird für Erfolge in der wirtschaftlichen Entwicklung in dem Land gelobt, in dem in diesem Jahr die Förderung von Öl und Gas beginnen soll. Menschenrechtler kritisieren dagegen die Einschränkung politischer Freiheiten während seiner Amtszeit. Der Senegal ist eine der stabilsten Demokratien Afrikas und hat seit seiner Unabhängigkeit von Frankreich 1960 anders als andere Staaten der Region keinen Umsturz oder Militärputsch erlebt.