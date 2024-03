Kurioser Feuerwehreinsatz mitten in der Nacht: Zwei Männer saßen in Innsbruck auf Hebebühne fest

Innsbruck – Großes Aufsehen haben in der Nacht auf Sonntag zwei Männer in der Maria-Theresien-Straße in Innsbruck erregt: Sie fuhren offenbar mit einem Spezialfahrzeug samt ausgefahrener Hebebühne herum. Zahlreiche Schaulustige wurden Zeugen der kuriosen Szenen um 2.30 Uhr, schließlich alarmierte jemand die Polizei.