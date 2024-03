Vier Festnahmen nach Anti-Abtreibungsdemo in Innsbruck

Innsbruck – Bei einer Demonstration gegen Abtreibungen in der Innsbrucker Innenstadt sind am Samstag vier Personen festgenommen worden. Laut Polizei versuchten „Kleingruppen bzw. Gegner“ des sogenannten „Marsch fürs Leben“ die Versammlung zu „stören“. Neben den vier Festnahmen setzte es zudem zwei Anzeigen und 19 Identitätsfeststellungen, bilanzierte die Exekutive. An der Demonstration nahmen rund 200 Menschen teil.