Der SV Telfs feierte am Sonntagnachmittag in der tt.com Regionalliga einen wichtigen Sieg. Die Oberländer gewannen gegen Ebbs 2:1 und bleiben im Rennen um die Meistergruppe. Der Siegtreffer fiel dabei erst spät in der Nachspielzeit. Bei uns könnt ihr euch das Spiel noch einmal in voller Länge anschauen.