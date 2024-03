Der SV Telfs feierte am Sonntagnachmittag in der tt.com Regionalliga einen wichtigen Sieg. Die Oberländer gewannen gegen Ebbs 2:1 und bleiben im Rennen um die Meistergruppe. Der Siegtreffer fiel dabei erst spät in der Nachspielzeit. Bei uns könnt ihr euch die Tore, die Highlights und das Spiel in voller Länge noch einmal anschauen.