tt.com Regionalliga live! Telfs braucht gegen Ebbs dringend drei Punkte

Das Rennen um die Tickets für die Meistergruppe in der tt.com Regionalliga Tirol biegt auf die Zielgerade ein. Während Telfs dringend drei Punkte braucht, könnte Ebbs mit einem Auswärtserfolg bereits einen Riesenschritt in Richtung Top sechs machen. Mit uns seid ihr beim Spiel live dabei!

Der 19. Spieltag war nicht die Runde der Spitzenreiter. Nach Volders am Samstag (1:2 in Kundl) musste sich am Sonntagvormittag auch Verfolger St. Johann (1:2 bei den WSG Juniors) geschlagen geben.