Meister zeitgenössischer Musik Peter Eötvös gestorben

Budapest – Als 1961 Juri Gagarin als erster Mensch ins All flog, hat das neben vielen anderen auch einen Musikstudenten so stark beeindruckt, dass dieser spontan sein Opus No. 1 niederschrieb – das Klavierstück „Kosmos“. Kosmische Klangwelten sollten auch die weitere Karriere von Péter Eötvös bestimmen. Er wurde zu einem der namhaftesten und meistgespielten zeitgenössischen Komponisten der Welt. Am Sonntag ist er im Alter von 80 Jahren in Budapest gestorben.