Feuriges Finale an der Burg und Thomas Gassners kabarettistischer Doppelschlag

Orpheus steigt herab: Es brennt am Burgtheater. Jedenfalls am Anfang und am Ende von „Orpheus steigt herab“, Martin Kušejs letzter Regiearbeit als Direktor des Hauses. Kušej liest Tennessee Williams’ 1957 uraufgeführtes Südstaatendrama als zeit- und ortlose Parabel über Ausgrenzung. Ein Fremder (Tim Werths) erinnert die Bewohner eines Städtchens an ihre dunkle Vergangenheit. Wirklich überspringen will der Funke trotz schöner Einfälle und eindrücklicher Augenblicke nicht. Der Schlussapplaus bei der Premiere am Samstagabend war denn auch eher erschöpft als euphorisch.