Nachbar hörte Hilferufe: Brand in Wohnung von 83-Jähriger in Matrei in Osttirol

Matrei in Osttirol – In der Nacht auf Montag brach in einem Mehrparteienhaus in Matrei ein Brand aus. Gegen 0.45 Uhr hörte ein Nachbar Hilferufe aus dem dritten Stock des Hauses und alarmierte sofort die Feuerwehr. In der verrauchten Wohnung wurde eine 83-jährige Frau vorgefunden. Sie wurde von den Rettungskräften wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung untersucht.