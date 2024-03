Nach Sex mit 13-jähriger Freundin: Jugendlicher in Wien als Sexualstraftäter verurteilt

Das junge Paar hatte einvernehmliche intime Kontakte in einem Hotel, danach zeigte die 13-Jährige ihren damaligen Freund an. Vor Gericht behauptete er, er habe ihr Alter nicht gekannt, das Gericht glaubte dem mittlerweile 19-Jährigem nicht.

Wien – Weil er als 18-Jähriger ein halbes Jahr vor ihrem 14. Geburtstag Sex mit seiner damaligen Freundin hatte, ist ein Jugendlicher am Montag am Landesgericht rechtskräftig als Sexualstraftäter verurteilt worden. Obwohl der Sex einvernehmlich war – die 13-Jährige hatte ein dafür angemietetes Hotelzimmer bezahlt –, wurde der Angeklagte des schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen für schuldig befunden. Er erhielt dafür 15 Monate Haft, die er bedingt nachgesehen bekam.

Darauf zeigte die vorsitzende Richterin dem 19-Jährigen ein Foto des Mädchens, das Bestandteil des Ermittlungsakts war: „Und die ist für sie 18?“ – „Ja“, erwiderte der Bursch mit Überzeugung. Der Verteidiger des Angeklagten merkte an, „dass das Mädchen deutlich älter als 13 ausschauen muss, weil sonst hätten sie in den Hotels vom Rezeptionisten ja keine Zimmer bekommen.“

Der Senat benötigte eine länger Beratungszeit, um am Ende zu einem Schuldspruch im Sinn der Anklage zu kommen. „Wir haben die Fotos gesehen, wir haben das Mädchen in der kontradiktorischen Vernehmung gesehen. Sie schaut jedenfalls nicht aus wie 18“, stellte die Vorsitzende in der Urteilsbegründung fest. Außerdem sei es „lebensfremd, dass man jemanden so lange kennt wie Sie das Mädchen und nicht über das Alter spricht“. Der Onkel der 13-Jährigen und deren Freundin waren für das Gericht „glaubwürdig“.