Robert Palfraders neues Buch: „Familienbiografie so absurd, dass sie erzählt werden muss“

In seinem neuen Buch „Ein paar Leben später“ bearbeitet Kabarettist und Schauspieler Robert Palfrader seine Familiengeschichte, die bis nach Südtirol zurückreicht. Sein Ladinisch beweist er Moderatorin Andrea Wieser in „Tirol Live“ beim Bierbestellen. Außerdem erzählt er, warum er sich in seinen Programmen gern mit Politik befasst, selber aber nie Politiker sein will – obwohl er schon mehrmals angefragt wurde.