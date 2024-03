Nach Terroranschlag in Moskau: Frankreich und Italien in Alarmbereitschaft

Italien verstärkt die Polizeiüberwachung zu Ostern, Frankreich ruft die höchste Alarmstufe aus. Der Terroranschlag nahe Moskau hat die Behörden vor allem in Hinblick auf die in vier Monaten stattfindenden Olympischen Spiele aufgeschreckt.

Rom – Vier Monate vor den Olympischen Sommerspielen in Paris hat der Anschlag bei Moskau die französischen Behörden aufgeschreckt: Die Regierung rief am Montag die höchste von drei Alarmstufen aus. Vertreter der französischen Sicherheitskräfte kamen in Paris zu einem Krisentreffen zusammen. Es ging um zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen, etwa verstärkte Taschenkontrollen vor kulturellen Veranstaltungen oder Gottesdiensten. Auch Italien erhöhte die Sicherheitsvorkehrungen vor Ostern.

Der französische Präsident Emmanuel Macron erklärte am Rande einer Reise nach Französisch-Guyana, dass der afghanische Zweig der Jihadistenmiliz IS, die den Anschlag bei Moskau für sich reklamiert hatte, in den vergangenen Monaten auch in Frankreich Anschläge geplant habe.