Toter bei Großbrand in Wildschönau: Identität von Leiche jetzt geklärt

Wildschönau – Bei einem Brand in einem abgelegenen Bauernhaus im Wildschönauer Ortsteil Oberau kam Mitte März eine Person ums Leben. Jetzt konnte die Identität des Toten geklärt werden. „Bei der gefundenen Leiche handelt es sich zweifelsfrei um einen der Bewohner des Hauses. Das ergab ein DNA-Abgleich“, teilte das Landeskriminalamt am Montag mit.

Der Brand dürfte jedoch in der Küche seinen Ausgang genommen haben, sagte LKA-Ermittler Philipp Rapold. Das ließen Brandspuren vermuten. Demnach sei der Herd eingeschaltet gewesen. Die Ermittlungen hinsichtlich Identität des Toten, Todes- sowie Brandursache seien somit abgeschlossen, bestätigte Rapold.

Das Feuer war in der Nacht auf den 14. März ausgebrochen. Das Gebäude brannte vollständig ab. In dem Haus hatten zuletzt zwei Männer gewohnt. Ein Bewohner war woanders angetroffen worden, nach dem zweiten war zunächst noch gesucht worden. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde bei der Suche in dem einsturzgefährdeten Haus schließlich eine Leiche gefunden. Nunmehr war klar, dass es sich dabei um den zweiten Bewohner handelte.