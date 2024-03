Putin macht radikale Islamisten für Angriff bei Moskau verantwortlich

Moskau – Der russische Präsident Wladimir Putin hat „radikale Islamisten“ für den Angriff in einem Konzertsaal bei Moskau verantwortlich gemacht. „Wir wissen, dass das Verbrechen von radikalen Islamisten begangen wurde“, sagte Putin am Montag bei einem im Fernsehen übertragenen Treffen. Aber die Schießerei passe in eine breitere Einschüchterungskampagne der Ukraine, ergänzte Putin demnach.