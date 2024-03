Paragleiter stürzte in Kartitsch 20 Meter ab

Kartitsch - Weil sich die Thermik plötzlich veränderte, stürzte ein Paragleiter am Sonntagabend in Kartitsch mehrere Meter ab und verletzte sich. Der 45-Jährige wollte gegen 17.30 Uhr von Obertilliach über Kartitsch nach Sillian fliegen.

Im Gemeindegebiet von Kartitsch, zwischen Dorfberg (2115 m) und der Bergstation des Dorfbergliftes, wurde der Paragleiter, aufgrund der Thermik, auf den nordseitigen Hang gedrückt und verlor rasch an Höhe. Er versuchte noch Notzulanden, was ihm misslang. Der Paragleiter stürzte aus ca 20 Meter auf eine schneebedeckte Wiese. Dabei zog er sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Er wurde vom Team des Notarzthubschraubers erstversorgt und in das BKH Lienz geflogen. (TT.com)