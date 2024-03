Kates Videobotschaft führt zu steigendem Interesse an vorbeugenden Krebs-Untersuchungen

Seit dem Bekanntwerden von Prinzessin Kates Krebserkrankung beobachtet eine britische Krenshilfe-Organisation einen erheblichen Anstieg an Zugriffen auf ihre Internetseite. Indes hat Kate scheinbar mit einer vorbeugenden Chemotherapie begonnen.

London – Nach Offenlegung von Prinzessin Kates Krebserkrankung registriert eine britische Krebshilfe-Organisation ein deutlich gewachsenes Interesse an ihren Online-Angeboten. Das meldete die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf die Organisation Macmillan Cancer Support am Montagabend. Demnach stiegen die Aufrufe in den beiden Tagen nach der Veröffentlichung von Kates Videobotschaft um zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf beinahe 50.000 Zugriffe täglich.