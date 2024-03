Verhaltensökonom Matthias Sutter hat ein Dutzend Laptops zur Reparatur in 119 Werkstätten bringen lassen. Kunden äußerten Vermutungen – richtige und falsche –, was kaputt sein könnte. Am Ende mussten jene am wenigsten zahlen, die zu den Technikern gar nichts sagten.

© Rita Falk / TT