Audi hat das Schleifen gelernt

Von Markus Höscheler

Brixen – Auto-Historiker werden vielleicht einmal zum Schluss kommen, dass das Jahr 2018 für Audi nicht nur eines des Umbruchs, sondern auch und vor allem des Mutes war. Sicher ist es kein Ruhmesblatt, dass der vorläufig beurlaubte Vorstandsvorsitzende Rupert Stadler sich noch immer in Untersuchungshaft befindet – im Zusammenhang mit der seit drei Jahren anhaltenden Dieselaffäre. Rein produktbezogen aber macht Audi im aktuellen Jahr viele Fehler und Irrwege der Vergangenheit wett.

Insbesondere bei Technik und Design hatte Audi zuvor der Konkurrenz die Schlagzeilen überlassen – heuer sieht es anders aus: Der Q8, ein Oberklasse-SUV-Coupé, verblüfft mit seiner aggressiven Optik; der e-tron schickt sich als rein elektrisches und obendrein sehr ansehnliches SUV an, Stromer-Pionier Tesla gehörig in die Parade zu fahren; A1 und A6 gewinnen mit dem Modellwechsel an Konturen.

Und der Q3? Der war einerseits ein Liebkind, andererseits ein Sorgenkind. Für die Bilanz war er gut, immerhin verkaufte er sich in Gestalt der ersten Generation gut 1,1 Million Mal. Doch es mangelte nicht am Naserümpfen: Raumangebot und Ästhetik waren umstritten, allem fahrerischen Genuss zum Trotz. Die Audi-Verantwortlichen haben allerdings ganz genau hingehört und für die zweite Generation ganz offensichtlich die Maxime vorgegeben: Macht sie in jeder Hinsicht besser!

Und? Schon beim statischen Aufritt vor einigen Wochen gab es Lob zuhauf: Der dreidimensionale, achteckige Singleframe-Kühlergrill wirkt stimmig in Kombination mit den schlank gezeichneten Frontscheinwerfern und der mehrfach durchzogenen Motorhaube. Große Radhäuser, eine herausgearbeitete Schulterlinie sowie ein Längenwachstum von fast zehn Zentimetern sind Bestandteile eines offensiveren Auftretens des Q3. Glücklicherweise beschränkt sich dieser Eindruck nicht aufs Äußere, sondern findet seine Fortsetzung im Innenraum: Ein sorgsam gezeichnetes Armaturenbrett hüllt ein volldigitales Instrumentarium und einen Touchscreen auf der Mittelkonsole ein. Details wie umgedrehte Türgriffe und eckige Haltegriffe demonstrieren, dass die Designer nichts dem Zufall überlassen wollten.

Diese Geisteshaltung kommt erst recht bei der Fahrzeugnutzung zum Tragen: Audi hat sich entschieden, den Q3 serienmäßig mit einer längs verschiebbaren Rückbank (15 Zentimeter Spielraum) zu versehen. Dabei ist der Kofferraum mit 530 Litern bei Normalstellung der Rücksitze schon ein Gewinn. Dieser Wert erhöht sich auf 675 Liter, wenn die zweite Reihe ganz nach vorn geschoben und die Lehnen in Cargo-Stellung gehalten werden. Bei kompletter Zusammenfaltung der Fond-Plätze offeriert das Ladeabteil ein Stauvolumen im Ausmaß von 1525 Litern.

Nicht nur ans Gepäck haben die Ingolstädter gedacht, sondern auch an die zu transportierenden Personen: Die angebotenen Sitze überzeugen mit hohem Komfort und nahezu perfektem Halt, wie ein erster Ausflug in dieser Woche in den Dolomiten offenbarte.

Noch mehr beeindruckten die Auslegung des Fahrwerks (drei verschiedene stehen zur Wahl, wir hatten jenes mit den adaptiven Dämpfern) und die Kurvenfreude, die die vorläufige Topversion des Q3 zeigt: Hier handelte es sich um den 230 PS starken Vierzylinder-Turbobenziner mit zwei Litern Hubraum, 350 Newtonmetern maximales Drehmoment, verbunden mit einer wachsamen Siebenstufen-Doppelkupplung (S tronic) und einem traktionsfreundlichen Quattro-Allradantrieb. Derart bestückt ist der Q3 in der Lage, in 6,3 Sekunden von null auf 100 km/h zu stürmen. Etwas gemütlicher geht es mit den beiden anderen Benzinern (150 und 190 PS) sowie dem Turbodiesel (150 PS) zu Werke. Diese vier Triebwerke werden zum Marktstart im November bereitstehen, teils als Fronttriebler, teils als Allradler. Später folgt ein 190 PS-Diesel – und es darf mit S- sowie RS-Derivaten spekuliert werden. Die österreichischen Preise sind noch nicht fixiert.