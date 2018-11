Brüderpaar sucht Arbeit im Gewerbe

Von Peter Urbanek

Paris/Wien – Ein Arbeitsplatz hinter dem Lenkrad oder am Beifahrersitz muss in Fahrzeugen, die in erster Linie für die gewerbliche Nutzung vorgesehen sind, nicht unbedingt gegenüber vergleichbaren Personenkraftwagen benachteiligend sein.

Ladekapazität, Transportvolumen, leichter Zugang sind bei einem Kastenwagen, der vielseitig eingesetzt werden kann, wichtige Kriterien. Doch jeder verantwortungsbewusste Unternehmer wird heutzutage auch genau darauf achten, wie das Cockpit, sprich der Arbeitsplatz für die Transportcrew (seine geschätzten Mitarbeiter), gestaltet ist.

Die EMP2-Plattform der PSA Gruppe kommt nun den beiden Schwestermodellen Peugeot Partner und Citroën Berlingo auch in der Kastenwagenkonfiguration zugute, der Sprung vom Pkw zum gewerblichen Hochdeckvan ist klein, eigentlich ist es nur die Adaption für ein anderes Aufgabengebiet. Wie präsentieren sich nun die beiden Neuankömmlinge gegenüber der Kundschaft? Nicht zu vergessen, die PSA Gruppe zählt in Europa zu den führenden Anbietern im Bereich Nutzfahrzeuge.

Zwei Fahrzeuglängen stehen zur Verfügung, 440 cm und 475 cm, selbst in der kürzeren Version passen zwei Euro-Standardpaletten in den Laderaum. Die Nutzlastkapazität reicht von 650 kg bis 1000 kg je nach Ausführung und Wunsch. Heckklappe, hintere Flügeltüren, seitliche Schiebetüren, alles Möglichkeiten, die dem Bedarf und den geplanten Einsatzmöglichkeiten der Fahrzeuge angepasst werden können. Die Kofferraumvolumen variieren von 3300 Litern bis zu 3800 Liter, in der Langversion von 4,75 m steigert sich dieses Volumen sogar auf Werte von 3800 Litern bis 4400 Liter. An der Außenfront der neuen Generation wurden kleine optische Adaptionen vorgenommen, wichtiger sind aber kürzere Überhänge und der kleine Wendekreis von 10,82 m, alles ein Ergebnis der nun einheitlichen Plattform. Eine Laderaumlänge von mindestens 3,09 m steht zur Verfügung, selbst der Transport hoher Gegenstände wird nicht zum Problem, weil sich Sitzflächen und Lehnen zu einer flachen Ebene umklappen lassen.

Zwei Fahrkabinen stehen zur Wahl, wobei die Doppelkabine noch den rechtlichen Bestimmungen in Österreich angepasst werden muss. Peugeot hat erstmals das i-Cockpit aus dem Pkw-Programm in den Nutzfahrzeugbereich übertragen, welches weitgehend auch im Citroën Berlingo anzutreffen ist. Der optische Unterschied: das nach unter abgeflachte Lenkrad bei Peugeot, die „normale“ Lenkradform bei Citroën. Das Kombiinstrument liegt exakt im Blickfeld, ein optionaler 8-Zoll-Farbtouchscreen bietet alle wichtigen Komfortfunktionen wie Radio, Klimaanlage, Telefon und Fahrzeugparameter. Das Smartphone kann seine Funktionen auf den Fahrzeugtouchscreen spiegeln. Gute Bekannte aus der Pkw-Welt finden sich auch hier: adaptiver Geschwindigkeitsregler, Verkehrsschilder­erkennung, Spurhalteassistent, Müdigkeitswarner (Zeit für eine Kaffeepause), Totwinkelassistent, neu der Überladewarner und zwei Spezialkameras, welche, auf einen 5-Zoll übertragen, tote Winkel vermeiden sowie durch die Installation am Heck das Rangieren auf Baustellen oder Lagerhallen erleichtern.

Drei Dieselmotoren sind im Startpaket mit 75 PS, 100 PS und 130 PS kombiniert mit 5-Gang- oder 6-Gang-Schaltung, die 130-PS-Version wird alternativ auch mit einer 8-Gang-Wandlerautomatik angeboten. Letzterer Motor entspricht bereits 6d-Temp-Abgasnorm, Benzinmotoren mit Partikelfilter werden nachgereicht. Peugeot Partner und Berlingo werden in vier Varianten angeboten.

Peugeot spricht von Pro, Premium, Grip und Asphalt, Citroën nominierte Komfort, Komfort Plus, aber auch Grip und Asphalt. Der Unterschied im Fahrverhalten zeigte sich bei Vergleichsfahrten in Frankreich mit je 400 kg Zuladung. Peugeot bevorzugt ein härteres, fast sportliches Fahrwerk, bei Citroën fährt es sich der Tradition der Marke entsprechend weicher, komfortabler.

Die Preisgestaltung ist für beide PSA-Marken ident: Ab 17.880 Euro bis 27.840 Euro (inkl. MwSt.) reicht die Palette, Citroën bietet zum Start jedoch einen Berlingo Van zum Kampfpreis von 10.990 Euro netto an. Die Markteinführung in Österreich hat schon begonnen.