Neue Motoren- und Fahrfreude

Von Peter Urbanek

Paris – Der erste Augenblick täuschte, statt erwarteter zwei Kandidaten für die Motorenvergabe stand ein drittes Fahrzeug auf der Wiese neben dem charmanten Chateau. Der Koleos hatte sich nicht dazugeschwindelt, Renault wollte mit diesem Trio seine Position in der Topklasse der internationalen Autowelt demonstrieren. Für jeden Wunsch das entsprechende Angebot: Manager oder Selbstständige fühlen sich im Talisman wohl, sei es die Limousine oder der Grandtour Kombi, der Crossover Espace wartet mit fünf oder sieben Sitzen auf Familien, die mit Sack und Pack auf Reisen gehen wollen. Und der Koleos? Ein schicker SUV mit 2WD- oder 4WD-Konzept gehört einfach heute dazu, Gelände hin, Gelände her, auch das Verkehrsleben im urbanen Bereich bietet seine Abenteuer. Zwei neue Motoren aus der Technik-Welt von Renault, wo auch die Formel-1-Triebwerke zu Hause sind, wandern nun unter die Motorhauben von Talisman und Espace. Streng geprüft nach WLTP-Kriterien, entsprechen sie exakt den Vorgaben von 6d-Temp. Mit großer Logik wird das Benzin-Triebwerk TCe 225 EDC PF (ein kaum merkbarer Code) vor allem dem Talisman neue Impulse verleihen, ausgestattet mit dem Rußpartikelfilter GPF. 225 PS Leistung aus 1,8 Litern Hubraum Vierzylinder sind beachtlich, der Zug zu hohen Literleistungen aus relativ geringen Hubräumen ist der allgemeine Trend. Dieser Motor ist kein Unbekannter, ein wahrer Sportler, treibt er doch auch das Sportcoupé Alpine A 110 oder den Renault Megane RS an, da spricht man bereits von 300 PS. Das Drehmoment von 300 Nm ab 1750 U/min verspricht beachtliche Fahrleistungen, ein 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe rundet das Konzept ab. Erste Probefahrten bestätigten die Theorie, sanft und leise rollt der Talisman dahin, bei Bedarf kann er auch den Sportler spielen.

Trotz allem Diesel-Bashing führt noch immer kein Weg an guten Selbstzündern vorbei. Die günstigen CO2-Werte der neuen Generationen gehen leider im Umweltschutzgeheule teilweise unter. Das neue Angebot von Renault kann sich sehen lassen. Zwei Liter Kubatur stehen mit 160 PS oder 200 PS, Schwerpunkt Espace, zur Verfügung, die Typenbezeichnungen lautet Blue dCI EDC. Der SCR-Katalysator ermöglicht es, die Stickstoff-Emission um rund 90 Prozent zu reduzieren. Hierfür wird eine Harnstofflösung AdBlue in den Abgastrakt eingespritzt, eine Füllung dieses Tanks reicht für rund 7000 km. Kombiniert mit dem reaktionsschnellen Turbolader wird der Einspritzdruck um 700 bar auf 2500 bar gesteigert, das bedeutet bessere Verbrennung im Brennraum. Das Drehmoment von 400 Nm steht ab 1750 U/min zur Verfügung, 6-Gang-Doppelkupplung gehört dazu. Im ersten Fahrbetrieb hörte sich der Motor noch etwas rau an, rasches Ansprechen bei Bedarf und weiche Schaltvorgänge der etwas schwierig zu bedienenden Automatik gehören zu weiteren Pluspunkten.

Der Koleos verfügt über die bekannte Allrad-4x4-i-Technologie mit permanenter Traktion unter allen Bedingungen. Talisman und Espace können mit der Vierradlenkung 4Control, in Kombination mit dem elektronisch gesteuerten Fahrwerk Multisense, geordert werden.

Preise der bereits verfügbaren Modelle liegen vor, beim Espace steht der neue Dieselmotor ab 41.140 Euro zur Verfügung, mit 39.390 Euro startet der Talisman in die 225-PS-Benzinwelt.