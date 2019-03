Kompakt, nobel, mit gutem Gewissen

Von Stefan Pabeschitz

Barcelona – Mit der Modellbezeichnung hat sich Lexus schon einmal Aufmerksamkeit gesichert: UX ist kein Kürzel, das allzu leicht über die Lippen rutscht, egal ob nun U-X oder Ucks gesprochen. Es gibt aber schon Auskunft darüber, wie sich das Kompakt-SUV positioniert sehen will: U wie Urban und X für Crossover, eben ein komfortabler Cruiser für Stadt und Überland.

Das expressive Design des UX folgt der aktuellen Markenlinie, von der scharf geschnittenen Front über die elegante Flanke bis zum kantigen Heck mit den ausgestellten Leuchten, die zugleich die Abrisskante für die Aerodynamik bilden. Der neuesten Mode folgt das durchgehende Lichtband hinten – auch die letzten Modelle von Kia, Audi oder Porsche tragen so eines inzwischen.

Dem auffälligen Design wurde auch etwas an Fahrgastraum geopfert, der somit ist knapper bemessen ist als etwa in den deutschen Mitbewerbern von BMW X1 oder Audi Q2. Der auf der Bodengruppe des Toyota C-HR aufbauende UX vereint komfortabel hohen Zustieg mit einer dennoch sportlich tiefen Sitzposition. Im Cockpit-Layout verwirklicht Lexus auch hier die Philosophie von japanischer Aufgeräumtheit mit Bezug auf traditionelles Handwerk, diesmal in Form von dunklem Material mit pergamentartiger Struktur und beeindruckender Haptik. Allerdings wird es nur in der Top-Ausstattung Exekutive angeboten, die bereits die Fünfzigtausender-Grenze knackt. Serienmäßig sind hingegen die ansprechende Materialqualität insgesamt und die tadellose Verarbeitung im Innenraum.

In der Anwendung der Hybrid-Technik legt Lexus die Latte höher an als der nahe Konzernverwandte C-HR. Der premiumorientierte Lexus übernimmt dafür die neue und stärkere Verbrenner-Generation des Corolla mit zwei Litern Hubraum und 152 PS in Verbindung mit dem ebenfalls dort verbauten Synchron-E-Motor mit 109 PS. Dass die kombinierte Systemleistung der beiden dennoch nur 184 PS beträgt, erklärt sich durch die strikte Effizienzauslegung – der zumindest rechnerisch mögliche Verbrauch von 5,5 Litern je 100 Kilometer und der CO2-Ausstoß von nur 94 Gramm sind zumindest beachtlich niedrig. Tatsächlich pendelte sich der Durchschnittskonsum auch in Test-Praxis bei unter sechs Litern ein.

Mit grundsätzlich straffer Fahrwerksabstimmung, auffallend direkter Lenkung und einem guten Verhältnis von Radstand und Schwerpunkt wartet der vorderradgetriebene UX mit durchaus agilen Handling-Eigenschaften auf. Allzu vehementes Einlenken bei höherem Tempo quittiert er mit gutmütigem Untersteuern. Ansonsten bietet er solides Fahrverhalten und hohen Abrollkomfort, nur beim Beschleunigen aus den Kurven heraus wäre angesichts der 1,6 Tonnen Kampfgewicht manchmal mehr Schmalz wünschenswert. Ein wenig großmütig wäre es, die Variante E-four als Allrad-Version zu bezeichnen: Der dann zusätzlich an der Hinterachse montierte E-Motor leistet knapp über 7 PS und 55 Newtonmeter Drehmoment – er taugt damit immerhin als Traktionsunterstützung im Dienste von Sicherheit und neutralem Handling. Allerdings knabbert er dafür vom mit 320 Litern ohnehin nicht gerade großzügigen Kofferraum noch einmal 37 Liter weg.

Gelungen ist im UX in jedem Fall die Entkopplung von Fahrbahngeräuschen und auch die Dämmung insgesamt. Selbst die Eigenart des leider nach wie vor ausschließlich verwendeten CVT-Getriebes, das Motordrehzahl erst zeitverzögert in Vortrieb umsetzt, wurde damit deutlich reduziert – im Innenraum kommt davon nur ein reduziertes Brummeln an.

Der Einstiegspreis des unkonventionellen Premium-Crossovers liegt zum Marktstart Anfang April bei 36.990 Euro für den vorderradge-triebenen UX 250h, für das Topmodell Exekutive E-four fallen 15.200 Euro mehr an.