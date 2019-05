Futuristisches zum Citroën-Jubiläum

Paris – Weiterhin im Jubelmodus befindet sich die Groupe-PSA-Tochtermarke Citroën. Fast im Wochentakt verweist das Label auf die Errungenschaften des Fahrzeugproduzenten, erzielt in 100 Jahren Automobilbau. Allerdings blickt die Citroën-Mannschaft nicht nur in die Vergangenheit, sondern wagt auch, künftige Mobilität anzudenken. Mit dem AMI One, vorgestellt zu Beginn des Jahres, enthüllten die Franzosen ein kleines Showcar, das rein elektrisch in Ballungsgebieten fahren könnte. Wie es sich in den nächsten Jahren außerhalb von Metropolen bewegen ließe, zeigt das 19_19 Concept, ein Modell, das in dieser Woche auf der Pariser Technologiemesse Vivatech präsentiert wurde.

Mit exponierten Radhäusern, einer Coupé-Silhouette, einem ausgefallenen Leuch­tendesign und einem luxuriös anmutenden Innenraum ist das 19_19 Concept versehen. Das Designteam hat sich offenbar von Luftfahrzeugen inspirieren lassen, unverblümt wird von einer „Fahrgast-Kapsel“ gesprochen, von einer „transparenten Kabine eines Hubschraubers“, von einem „Flugzeugrumpf“.

Für den Betrieb am Boden ist der elektrisch angetriebene Entwurf von Citroën gleichwohl gedacht. Die Leistung wird mit 340 Kilowatt (maximales Drehmoment: 800 Newtonmeter) angegeben, die Beschleunigung von null auf 100 km/h erfolgt in fünf Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit erreicht das 4,66 Meter lange Auto mit 200 km/h. Der Akku hat eine Kapazität von 100 Kilowattstunden, die Reichweite liegt laut Citroën bei gut 800 Kilometern (WLTP-Zyklus). Lediglich 20 Minuten Ladezeit sind erforderlich, um wieder rund 600 Kilometer fahren zu können – das stellt zumindest das Unternehmen in Aussicht.

Zurückhaltender sind die Äußerungen bezüglich der Fahrmodi – denn das 19_19 Concept ist dazu gedacht, in bestimmten Situationen autonom zu fahren; bei herausfordernden Bedingungen muss aber ein Mensch das Steuer übernehmen.

Ein weiteres Highlight ist das Federungssystem Advanced Comfort, verbunden mit einer aktiven Wankstabilisierung. Darüber hinaus glänzt der 19_19 mit Sprachsteuerung, Head-up-Display und loungeartigem Gestühl (Pressetext: „ein Innenraum wie ein Wohnzimmer“). Für Citroën-Chief-Executive-Officer Linda Jackson stellt das Showcar „unsere technologische, innovative Vision automobiler Zukunft“ dar. (hösch)