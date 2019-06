PSA-Baukastensystem: Fürs Auge und Gemüt

Von Markus Höscheler

Vomp – Ginge es nach Groupe-­PSA-Chef Carlos Tavares, würden wohl sogar die berühmten Peugeot-Pfeffermühlen auf der Plattform EMP2 aufbauen. Das ist vielleicht zu viel der Utopie, aber vieles ist möglich beim französischen Konzern, der mit großem Erfolg den Turn­around geschafft und sogar den frischen Zukauf Opel wieder auf die Gewinnstraße gebracht hat. Aber selbst die traditionellen Bestandsmarken müssen sich laufend bewähren, allen voran Citroën. Das Doppelwinkel-Label hat sich neuerdings am EMP2 bedient und darauf das Kompakt-SUV C5 Aircross aufgebaut. Ähnliche Modelle von Peugeot, DS und Opel befinden sich schon länger am Markt, das Citroën-Derivat hingegen ist ganz frisch.

Erstaunen löst dabei aus, wie sehr sich das neue Produkt von der Verwandtschaft unterscheidet. Allein optisch wagt sich Citroën viel mehr mit pikanter Fenstergestaltung, mit dem wuchtigen Kühlergrill samt schlanken Frontscheinwerfern, mit der Zeichnung der Seitenschweller und der Entsprechung des unteren Lufteinlasses. Der C5 Aircross markiert auf Geländewagen mit der Kunststoff-Rundum-Beplankung – das sollte aber nicht darüber hinweg­täuschen, dass wir es hier mit einem echten Fronttriebler zu tun haben. Im Programm des C5 Aircross ist kein Platz für Allrad, immerhin gibt es verschiedene Fahrmodi, die die Fahrzeugabstimmung vom jeweiligen Untergrund abhängig machen. Das kann in manch kniffligen Situationen durchaus zweckdienlich sein.

Besonderes Augenmerk verdient ein weiteres Merkmal des C5 Aircross: Die zweit­e Reihe glänzt mit drei Einzelsitzen. Das bedeutet, dass auch in der Mitte genügend Bein- und Ellbogenfreiheit herrscht, selbst ein Kindersitz hat ausreichend Raum.

Ein weiterer Aspekt schlägt sich im Fahrgefühl nieder, ein Markenzeichen von Citroë­n. Die Franzosen betonen den Komfort, entsprechend sanft ist das Modell abgestimmt. Fahrbahnunebenheiten bügelt der C5 Aircross im Großen und Ganzen gekonnt weg. Annähernd ebenso souverän arbeiten der 180 PS starke Zweiliter-Turbodiesel und die Achtstufenautomatik zusammen. Das Aggregat wirkt akustisch alles andere als aufdringlich, auf Gaspedalbefehle reagiert es prompt. Die Reserven sind für ein Kompakt-SUV recht hoch, immerhin können 180 Pferdestärken im Idealfall bemüht werden, außerdem existiert frühzeitig ein maximales Drehmoment von 400 Newtonmetern. Unauffällig und schaltsicher im Hintergrund arbeitet die Acht­stufenautomatik.

In den Vordergrund tritt dagegen die Innenraumausstattung. Die ist dank des hohen Shine-Niveaus geprägt von einem volldigitalen Instrumentarium, einer beheizbaren Windschutzscheibe und einer Fülle an Fahrer­assistenzsystemen sowie elektronischen Helferlein. Volles Lob erdienen beispielsweise der Aufmerksamkeitsassistent, die Einparkhilfe rundum, die Rückfahrkamer­a und der Tote-Winkel-Assistent. Der Sicherheit förderlich sind außerdem die Voll-LED-Scheinwerfer, dem entspannten Vorankommen unterwirft sich das 3D-Navigationssystem des Citroën Connect Nav. Diese Bestückung schafft Verständnis für den Tarif: 39.790 Euro. Dabei fängt die offizielle Preisliste bei 25.490 Euro (130-PS-Benzine­r, Sechsgang-Handschalter, Live-Basisausstattung) an, die inoffizielle legt mit 23.990 Euro (laut Homepage) los.