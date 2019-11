Pony-Car-Gene für ein Ford-Elektroauto

Los Angeles – Die Ambitionen sind alles andere als zurückhaltend: Ford will bis Ende 2020 14 verschiedene elektrifizierte Fahrzeuge auf dem europäischen Markt anbieten – darunter auch der rein elektrisch fahrende Mach-E, den Ford in dieser Woche auf der Los Angeles Auto Show dem Publikum zeigt. Optisch erinnert er an das legendäre Pony Car Mustang; der Hersteller zählt den Mach-E ganz bewusst zur Modellfamilie der Sportcoupés und -cabrios.

Dem Zeitgeist entsprechend darf sich der Mach-E mit Crossover-Optik schmücken, also einem SUV-artigen Aufbau sowie einem Platzangebot für fünf Erwachsene. Das Fahrzeug ist 4,71 Meter lang, 1,88 Meter breit und 1,6 Meter hoch.

Ford plant, den Mach-E ab nächstem Jahr in mehreren Ausführungen anzubieten: Da gibt es erstens die Unterscheidung zwischen Heckantrieb und Allradantrieb, zweitens die zwischen Standard-Akku und Extended-Range-Akku, drittens die zwischen Basismotorisierung und weiteren Leistungsstufen.

Beginnen wir mit dem reinen Hecktriebler, der nach vorläufigen Angaben mit einem 258 PS starken Elektromotor bestückt ist und in der Basisversion mit dem kleineren Akku fährt, der mit einem Energiegehalt von 76 Kilowattstunden immerhin eine Reichweite von 450 Kilometern offeriert. Mit dem Extended-Range-Akku stehen 99 Kilowattstunden parat, dann wirbt Ford gar mit 600 Kilometern Reichweite und einer etwas stärkeren Leistung von 285 PS. Die Allrad-Ausführung nutzt ebenfalls beide Akkus und kennt die Leistungsstufen 258 bzw. 337 PS. Schließlich wird noch die Topversion, der Mach-E GT, mit 465 PS starken Elektromotoren nachgereicht. (hösch)