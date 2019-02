Rolls-Royce Cullinan: Auf einmal waren wir Kaiser

Von Markus Höscheler

Grün – Schwere Kost haben die Briten traditionell zu bieten. Das trifft aufs Kulinarische zu, derzeit auch aufs Politische (Stichwort: Brexit), erst recht auf den Autobau. Von der Hauptinsel stammt Wuchtiges wie der Range Rover und wie der Bentley Bentayga, allesamt weit über zwei Tonnen schwer und durchaus dem Noblen zugetan. Nur: Es geht noch nobler zu, wenn es sich künftige Eigentümer leisten können und wollen. Für das entsprechende Angebot sorgt seit dem Herbst die BMW-Tochtermarke Rolls-Royce. Die hat sich dem Zeitgeist nicht ganz verschließen können, dem Ruf nach dem Bau eines Sport Utility Vehicles ist sie gefolgt. Entstanden ist praktisch ein Schloss auf vier Rädern, längsdynamisch beeindruckend, im Stillstand übrigens nicht minder. Mit einer Länge von 5,34 Metern, einer Breite von 2,16 Metern und einer Höhe von 1,84 Metern können sich hier Fahrer und Fahrgäste messen, ebenso wie Passanten, die gerne das Handy zücken, um das exklusive SUV zu fotografieren. Der Vorderwagen ist wuchtig und lang geraten, der Kühlergrill stellt sogar die zuletzt gewachsenen Doppelnieren-Gesichter der größeren BMW-Modelle ins Abseits.

Auch heckseitig beherrscht der Cullinan die große, ausladende Geste: Per Knopfdruck öffnet sich die Heckklappe (nach oben) und offenbart eine zweite Klappe unten, die sich mit einem weiteren Knopfdruck öffnet. Das Ladeabteil ist verhältnismäßig groß, bietet wenigstens 526 Liter und fällt durch die gläserne Trennscheibe auf, die dazu gedacht ist, den wohltemperierten Innenraum nicht mit Umgebungskälte oder -wärme zu behelligen. Umlegen lassen sich die Rücksitze im Übrigen, sollte gar ein Cullinan dazu verwendet werden, etwas Sperriges zu transportieren – dann kann das Edel-SUV mit 1900 Litern aufwarten.

Doppelt praktisch: Die Heckklappe ist horizontal zweigeteilt, per Knopfdruck schließt sie wieder in der richtigen Reihenfolge. Eine gläserne Trennwand verhindert, dass kalte (oder im Sommer zu warme) Luft in die Fahrgastzelle gelangt. - Höscheler

Selbst der Adeligste kommt um eine Digitalisierung nicht herum: Das Instrumentarium verzichtet auf eine analoge Darstellung. - Höscheler

Damit entginge uns aber die Möglichkeit, den Fond zu genießen mit seinen Annehmlichkeiten: Multimedia mit großen Bildschirmen, ein Gläschen Champagner, der in der Mittelkonsole gekühlt lagert, das edel gestaltete Interieur mit Leder und Holz belegt. Davon ist zudem in der ersten Reihe viel zu sehen, die außerdem mit einem volldigitalen Instrumentarium, einem mittig platzierten Bildschirm fürs Infotainmentsystem und einem Head-up-Display Erhellendes zu bieten hat. Eine Besonderheit stellt die Möglichkeit dar, die geöffneten Vordertüren per Tastendruck am Armaturenbrett zu schließen, um den eigenen Körper zu schonen.

Kein Schonprogramm bietet dagegen die Technik: Der eingebaute 6,75-Liter-V12-Turbobenziner leistet 571 PS, stemmt ab 1600 Touren ein maximales Drehmoment von 850 Newtonmetern. Damit geht zumindest nach vorne die Post ab, 5,2 Sekunden sind für den Sprint von null auf 100 km/h erforderlich. Bis zu 250 km/h sind möglich, davon merken die Insassen aber relativ wenig, dank einer harmonischen Luftfederung. In der Kurvenlage und beim Bremsen ist das Eigengewicht von 2,6 Tonnen sehr wohl zu merken, auch beim Rangieren machen sich die Ausmaße und der große Wendekreis von mehr als 13 Metern bemerkbar. Damit sich der Fahrer nicht allzu sehr abmühen muss, helfen aber Kameras und Parksensoren vor der einen oder anderen Majestätsbeleidigung in Form von Kratzern und Dellen.

Die Emily fährt sich mit dem Start des Fahrzeugs aus. - Höscheler