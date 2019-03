Toyota Mirai: Die Fahrt in die richtige Richtung

Von Markus Höscheler

Brenner – In den Mirai, das geben wir gleich zu Anfang zu, stiegen wir gerne ein und ungerne wieder aus. Zum Ersten war es die Neugier auf die Technik, zum Zweiten war es das erlebte Fahren – und zum Dritten die eher unangenehme Erfahrung mit der Infrastruktur (siehe Kasten unten).

Der Mirai gilt als Elektrofahrzeug, aber nicht als eines, das via Steckdose zu seinem Strom kommt. Es benötigt gasförmigen Wasserstoff – und der ist nicht so leicht zu bekommen, denn die Zahl entsprechend ausgestatteter Tankstellen lässt sich in Österreich an einer Hand abzählen. Ist das Modell einmal vollgetankt, dann offeriert die 4,89 Meter lange Limousine eine Reichweite von 314 Kilometern, zumindest laut Anzeige. Von den meisten Elektroautos wissen wir, dass sich diese Angabe ziemlich schnell reduziert, wenn die Rahmenbedingungen nicht passen oder wenn zu schnell gefahren wird. Beim Mirai hingegen ist mit solchen drastischen Einbußen nicht zu rechnen, der angegebene Wert bleibt der Realität ziemlich treu. Jedoch muss ein Mirai-Eigner seinen nächsten Tankstellen-Aufenthalt ganz genau planen, wenn er einen unerwünschten Langzeitstopp vermeiden möchte.

Das Cockpit des Mirai lässt unweigerlich an den Prius denken. Die Optik erinnert die Insassen sofort daran, dass sie es hier mit innovativer, ambitionierter Technik zu tun haben. Anstelle einer Kombination eines Benzin- und eines Elektromotors kommt hier eine Brennstoffzelle zum Einsatz, in der Wasserstoff und Sauerstoff so miteinander reagieren, dass unter anderem Strom entsteht – und der treibt einen E-Motor an, der wiederum auf die Vorderachse einwirkt. Das geschieht einerseits lautlos, andererseits dennoch sehr zügig und ohne Zugkraftunterbrechung. Keine zehn Sekunden benötigt der 154 PS starke Mirai für die Beschleunigung von null auf 100 km/h. Die Geräuschkulisse ist dabei eine wohltuend geringe.

Und so sammelt der Mirai während der Fahrt Pluspunkte um Pluspunkte. Das Gleiten, das schnelle Überholen, der angepeilte Richtungswechsel – all das bewältigt der Innovationsträger mit Bravour. Interessanterweise bleibt das Lenkrad weitgehend unbeeindruckt von störenden Krafteinflüssen, auch wenn ein Drehmoment von 335 Newtonmetern auf den beiden Vorderrädern erst einmal verdaut werden muss. Das Fahrwerk ist sehr komfortabel ausgeführt, der Platz für vier Erwachsene ist gegeben. Wegen der Verbauung einer Mittelkonsole in der Mitte der Rücksitzbank hat eine fünfte Person nichts im Mirai verloren, auch beim Gepäck heißt es aufpassen: 361 Liter weist das Datenblatt aus – für eine Limousine im Oberklasse-Format ist das nicht viel.

Für den Mirai verlangt Toyota nicht weniger als 79.800 Euro – damit wird offensichtlich, dass die Brennstoffzellentechnik noch mit sehr hohen Kosten verbunden ist. Allerdings haben auch Hybride, Plug-in-Hybride und Elektroautos mit recht hohen Preisen angefangen – mit nachfolgender Preisreduktion.