Fiat 500X: Stürmischer Herzensbrecher

Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Es gibt Autos, die einem jeden Morgen das Herz erwärmen. Der Fiat 500X gehört dazu. Perfektes Design trifft hier auf Detailverliebtheit und Qualität. Letztere macht­e jüngst übrigens auch die Tester der drei großen deutschen Fachzeitschriften froh. So bewies der 500X bei allen drei 100.000-km-Dauertests gerade­zu herausragende Zuverlässigkeit.

Um den Verkaufserfolg zu erhalten, holte der FCA-Konzern trotzdem zur Rundüberarbeitung aus und ließ dem X sowie seinem Konzernbruder Jeep Renegade neben Design­retuschen neue Motoren, neue­s Multimedia und neuest­e Sicherheitsassistenzsysteme aller Art angedeihen.

Der TT-Testwagen spielte in Venezia-Blau im Stand erst einmal die elegante Karte. Auch innen erstrahlten die schön modellierten Flächen stylisch in Blau. Dazu kommt im 500 X nun ein Multimediagerät mit 7-Zoll-Schirm zum Einsatz (ab 120th), das es in sich hat. Alle Funktionen gehen leicht und übersichtlich von der Hand. Appl­e CarPlay und AndroidAuto sorgen für perfekte Handy-Anbindung. Gut eingebunden in die Straße fühlt man sich durch die sportliche Fahrwerksabstimmung. Für ein 4,3-Meter-SUV pilotiert sich der X so erfreulich wendig. Der neue 1,3-Liter-Turbo entwickelt ein Temperament, das die serienmäßige Sechsgangautomatik nicht immer umzusetzen vermag. Ein leichter Gasfuß ist im Sinne der Traktion angesagt – ein heißblütiger Italiener eben. Tipp: Statt 151 PS tun’s im X auch die 120 des brandneuen Dreizylinders. Sie sparen dadurch 3200 Euro – und täglich scheint die Sonne. Vier Jahre mit Garantie.