Seat Arona TGI: Flotter Spanier mit Spar-Allüren

Von Lukas Letzner

Polling – Alternative Antriebe sind ja seit einigen Jahren in aller Munde. Doch so richtig durchsetzen konnten sie sich bis dato nicht. Zum einen liegt das daran, dass die Reichweite von E-Autos noch zu gering und die Ladezeiten deutlich zu lange sind, zum anderen stellen auch Wasserstoff und Co. noch keine echte Alternative dar. Umso verwunderlicher erscheint es, dass sich der Erdgas-Antrieb – den es schon wesentlich länger gibt – nicht als Alternative durchsetzen konnte. Seat startet nun mit dem Arona TGI einen neuen Versuch und nutzt den SUV-Boom, um den Absatz anzukurbeln. Wir haben kürzlich überprüft, wie sich der spanische Sparmeister im Alltag schlägt.

Auf den ersten Blick gleicht der Arona TGI seinen benzin- oder dieselbetriebenen Geschwistern wie ein Ei dem anderen. Seine kompakten Abmessungen machen ihn zum idealen Begleiter in der Stadt und im Innenraum weiß er seine Passagiere zu verwöhnen. Angenehmes Gestühl, großzügiges Platzangebot und eine hochwertige Verarbeitung sorgen dafür, dass man sich schnell wohlfühlt. Lediglich der Blick in den Kofferraum lässt uns stutzig werden: Der ist doch normalerweise größer, oder? Richtig. Die drei Gas-Tanks, die unter einer speziellen Bodenplatte verbaut sind, zwacken gute 120 Liter Stauraum (282 bis 1162 Liter bleiben übrig) ab. Angetrieben wird der Erdgas-Spanier von einem modifizierten 1-Liter-Turbodreizylinder mit 90 PS Leistung und 160 Nm Drehmoment (beides etwas geringer als beim Benziner). Zwar genehmigt sich der Arona in dieser Konfiguration beim Sprint das eine oder andere Zehntel mehr, doch im Alltag macht das keinen großen Unterschied. Einen merkbar größeren Unterschied wird man dafür an der Zapfsäule feststellen: 4,9 kg Gas genehmigte sich der Arona auf 100 km. Das ergibt eine Reichweite von 280 Erdgas-Kilometern und ein 9-Liter-Benzintank verschafft einem noch einmal 100 Kilometer mehr. Rund 25 Euro und 10 Minuten benötigt man also fürs Vollmachen. Ein echtes Plus gegen über den Stromern.

Die Technik