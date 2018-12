Zu viele Männer in der Literatur

Das Innsbrucker Zeitungsarchiv (Universität Innsbruck) beschäftigt sich im Rahmen eines Forschungsprojekts mit dem Geschlechterverhältnis in der Literaturkritik. Die Germanistin Veronika Schuchter ging der Frage nach, warum Literatur und Literaturkritik noch nicht weiblich genug sind. Dabei wertete sie statistisch aus, welche Bücher in überregionalen Zeitungen besprochen wurden, und untersuchte dabei die Geschlechterverteilung unter den Kritikerinnen und Kritikern, d. h. sie zählte aus, wie viele männliche und wie viele weibliche Literaturkritiker Bücher besprechen. Ihre Forschungsergebnisse sind nun in Form einer Studie auf der Homepage des Zeitungsarchivs abrufbar. Schuchter fand heraus, dass Kritiker fast zu 70 % männlich sind. Bei den besprochenen Büchern verhält es sich ähnlich. Innerhalb der Zeitungsredaktionen scheint es eine geschlechtsspezifische Arbeitsteilung zu geben. Ein Viertel der Rezensionen von Frauen fallen in den Bereich der Kinder- und Jugendliteratur. Bekannte Autoren, etwa Maxim Biller oder Martin Walser, wurden hingegen zu 90 % von männlichen Kritikern rezensiert. „Das Geschlechterverhältnis in der Kritik sagt aber nicht unbedingt etwas darüber aus, welche Bücher im Handel gekauft werden", betont Schuchter gegenüber der TT. In diesem Bereich scheint das Geschlechterverhältnis ausgeglichener zu sein. Schuchter wird weiterforschen und nun das Geschlechterverhältnis in Regionalzeitungen auswerten. (geta)

Mehr Infos zur Studie unter www.uibk.ac.at/iza