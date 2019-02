Erl und die Frage der Verantwortung

Von Markus Schramek

Innsbruck – Gibt es eine politische Verantwortung für die Causa Tiroler Festspiele Erl? Zuhörer der gestrigen Fragestunde im Tiroler Landtag blieben hinsichtlich dieser Frage so klug wie zuvor.

Der Standort bestimmt bekanntlich den Standpunkt. Aus der oppositionellen Sicht der Liste Fritz ist die Verantwortung ganz klar verortet: in der Person von Kulturlandesrätin Beate Palfrader (ÖVP). Sie vertritt Tirol im Stiftungsvorstand der Festspiele Erl.

Folglich ging Fritz-Abgeordneter Markus Sint die Landesrätin direkt an: Er zieh sie der Tatenlosigkeit. Auch nach Auftauchen von Vorwürfen gegen Festspielchef Gustav Kuhn habe dieser, von der Landesregierung unbehelligt, in Erl zunächst weiter schalten und walten können.

Palfrader nahm den Fehdehandschuh auf und öffnete die Schublade des Sarkasmus. Sints Anfrage spiegle „die Welt der kleinen Liste Fritz wider“, ätzte die Landesrätin in Richtung des Abgeordneten. Sint und Co. befänden sich stets auf der Suche nach Negativem.

Keineswegs habe sie der Entwicklung in Erl tatenlos zugesehen, konterte Palfrader mit Blick auf ihren Kalender: „Ich habe im Vorjahr acht Sitzungen des Stiftungsvorstandes einberufen, fünf davon waren außerordentlich.“

Außerordentlich war auch der Gang der Ereignisse um Gustav Kuhn. Der vormalige, von Sint so apostrophierte, „Alleinherrscher“ (Intendant, Regisseur und Dirigent in Personalunion) wurde bis Herbst 2018 scheibchenweise und letztlich vollständig demontiert. Kuhn ist in Erl Geschichte. Dies als Folge davon, dass fünf Künstlerinnen öffentlich auftraten und dem Maestro Machtmissbrauch und sexuelle Übergriffe vorwarfen.

Der Fall des gefallenen Festspielchefs beschäftigt seither nicht nur die Politik, sondern auch die Staatsanwaltschaft Innsbruck und die Gleichbehandlungskommission im Bundeskanzleramt. Untersuchungsergebnisse lassen auf sich warten. Kuhn bestreitet die Vorwürfe. Er und Festspielpräsident Hans Peter Haselsteiner haben jenen Blogger, der die Causa ins Rollen brachte, mit mehr als einem Dutzend Klagen eingedeckt.

Das Match Sint versus Pal­f­rader ging indessen in die Verlängerung. Mit den Worten „Ihre Überheblichkeit und Arroganz sprechen für sich“, eröffnete Sint die nächste Attacke. Er kritisierte scharf, „dass Sie, Frau Landesrätin, und Landeshauptmann Platter sich bei den Opfern von Erl nie entschuldigt haben“. Platter meldete sich nicht zu Wort. Die Replik besorgte wieder Palfrader: „In Österreich gilt die Unschuldsvermutung. Über Schuld oder Unschuld befinden bei uns die Gerichte.“

Ausdrücklich würdigte Palf­rader die Verdienste Kuhns und Haselsteiners. Ersterer habe Erl zu einem Zentrum für Wagner-Fans gemacht, „Kuhns 24-Stunden-Ring ist legendär“. Und Palfrader wörtlich weiter: „Einen Mäzen wie Hans Peter Haselsteiner hätte ich gerne für alle Kulturbereiche.“ 70 Millionen Euro habe der Industrielle über die Haselsteiner Familienstiftung in die Erler Infrastruktur gesteckt (Renovierung Passionsspielhaus, neues Festspielhaus, Künstlerherberge); dazu kämen jährlich zwei Millionen Zuschuss zum laufenden Budget (Land Tirol und Bund steuern je 1,15 Millionen bei).

Mit Zahlen war Palfrader generell gut bestückt. Sie zitierte eine Studie des MCI (aus dem Jahr 2017 und damit vor dem Hochkochen der Causa Kuhn): Demnach fetten die Festspiele das Bruttoregionalprodukt um jährlich 9,1 Millionen Euro auf.

Die übrigen Fraktionen zeigten wenig Lust, beim verbalen Infight mitzumischen.

Bei den Grünen, dem Regierungspartner der ÖVP Platters und Palfraders, geschah dies wohl aus Koalitionsräson. LA Georg Kaltschmid begnügte sich damit, von Palfrader zu erfragen, wie es in Erl nun weitergehe. Dies nützte die Ressortverantwortliche, um den Frankfurter Operndirektor Bernd Loebe, der ab September 2019 Erl als Intendant übernimmt, als „Glücksgriff“ namentlich zu erwähnen. Loebe werde „das etwas ramponierte Bild“ zurechtrücken.

In puncto Publikumszuspruch habe Erl unter der Causa ohnehin nicht gelitten, berichtete Palfrader. Im Sommer 2018, den letzten Festspielen unter Kuhn, habe es ein Plus von zehn Prozent gegeben. Und die Wintersaison 18/19, erstmals ohne Kuhn, liege in Sachen Auslastung sogar über den Vorjahren.

Elisabeth Fleischanderl von der SPÖ erkundigte sich nach dem Stand der arbeitsrechtlichen Strafverfahren gegen die Festspiele. Mehr als 100 Anzeigen wegen des Verdachts der illegalen Beschäftigung von Ausländern sind bei der BH Kufstein anhängig. Mit Neuigkeiten dazu musste Palf­rader freilich passen.

FPÖ-Abgeordnete Evelyn Achhorner schließlich brachte eine Ex-Politikerin ins Spiel: Christine Baur, die frühere Soziallandesrätin der Grünen. Baur wurde am Höhepunkt der Krise von Palfrader als Ombudsfrau für die Belegschaft in Erl eingesetzt. „Mit welcher Bilanz?“, wollte Achhorner wissen. Hier war Palfraders Auskunft kurz: Sie verwies auf Vertraulichkeit.

Ein Wirtschaftsprüfer ist aktuell mit dem Rechnungsjahr 2018 der Privatstiftung Erl befasst. Auch der Landesrechnungshof arbeitet nach langen Recherchen an einem Prüfbericht. Stoff für Debatten zur Causa Erl wird es genug geben. Fortsetzung folgt.