Kufstein – Abseits des Mainstreams, irgendwo zwischen Avantgarde und Subkultur, dort könnte man die kulturellen Werke einordnen, die der Kufsteiner Verein Klangfarben ins Scheinwerferlicht rückt. Seit 2013 bringen die Mitglieder rund um Obmann Michael Litzko „Pfeffer in die Gewürzmühlen des Kufsteiner Kulturlebens“, so der Kufsteiner Pensionist.

Auf dem Veranstaltungsprogramm stehen Foto- und Kunstausstellungen, vor allem aber Jazz-, Psychodelic- und Progressive-Rock-Bands, „gerne auch mal ein Streichquartett oder guter Metal“, wie Litzko erklärt. „Eben alles, was ein bisserl anspruchsvoll ist und man sich nach fünf Jahren noch anhören kann.“

Für moderne Musik aus dem Radio kann sich Vereinsobmann Michael Litzko nur wenig begeistern. - Hrdina

So fanden u. a. David-Bowie-Gitarrist Andrew Belew seinen Weg ins „Städtchen am grünen Inn“. Normalerweise spielen Musikgrößen wie er vor bis zu 100.000 Zuhörern in ausverkauften Stadien. In der Kufsteiner Kulturfabrik bejubeln die Bands in der Regel 50 bis 100 Besucher.

Finanziell lohnt sich das Ganze kaum – „ohne Fördergelder könnte der Verein nicht leben“, gesteht der Obmann und formuliert die Bilanz vorsichtig: „Es ist schon gut, wenn man bei jeder Veranstaltung 2000 Euro auf der Seite hat, die man im schlimmsten Fall dreinzahlen kann.“ Die zufriedenen Gesichter im Publikum bestärken ihn aber in seinem Tun, sagt Litzko. Dafür bekommen auch heimische Bands die Chance, neben den Avantgarde-Größen im Rampenlicht zu stehen. „Die bringen eine eigene Stimmung mit.“

Der ehemalige Bar-Betreiber freut sich bereits auf die Cartoonausstellung von Karikaturist Daniel Jokesch am 1. März im Lebensmittel.Punkt. Mit David Torn (in Begleitung von Sonar und Harry Triendl) kommt am 4. Mai erneut ein Bowie-Gitarrist in die Festungsstadt (www.klangfarben-kulturverein.at). (jazz)