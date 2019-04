Zu Lob und ewiger „gedachtnus“

Von Edith Schlocker

Innsbruck – Die „ewige gedachtnus“ an ihn war Kaiser Maximilian I. bekannterweise ein großes Anliegen. Und dafür, dass diese in seinem Sinn passiert, hat er bereits zu Lebzeiten durch die Beauftragung von Kunstwerken aller Art gesorgt. Nicht zuletzt für sein Grabmal, das das größte und prächtigste weit und breit werden sollte. Maximilians Streben nach ewigem weltlichem Nachleben haben offensichtlich auch seine Nachkommen als Vermächtnis empfunden, das besonders sein Urenkel Erzherzog Ferdinand II. sehr ernst genommen hat.

Viele der auf seinen Urgroßvater zurückgehenden Erbstücke haben einen Ehrenplatz in Ferdinands Sammlung auf Schloss Ambras. Bis heute. Und genau um diese – durch einige wichtige Leihgaben ergänzt – geht es in der neuen Ambraser Sonderausstellung, die als Parcours durch das ganze Schloss angelegt ist. Der vor 500 Jahren verstorbene Maximilian führt höchstpersönlich durch die Schau, indem rund 80 der Objekte in spezielles Licht getaucht sind, markiert durch einen einer Terrakotta­statuette Maximilians gleichenden Dummy.

Um dem Besucher Maximilian in allen Facetten näherzubringen. Etwa den „letzten Ritter“, der den Turniersport liebte. Eine Leidenschaft, die er offensichtlich mit Ferdinand II. teilte, wie die Rüstungen, Helme und Waffen zeigen, die als Memorabilien Maximilians genauso wie anderer von ihm verehrter Helden in seiner Rüstkammer inszeniert sind.

Wahrscheinlich auch ein Erbstück von Maximilian ist das um 1515/19 von Hans Leinberger aus einem Stück Holz geschnitzte „Tödlein“, eines der absoluten Highlights der Ambraser Sammlung. Erstmals zu sehen ist dagegen der originale Druckstock für eine Seite aus Maximilians „Triumphzug“ neben einem Abzug aus späterer Zeit.

Maximilian verstand sich gern als Teil einer endlos langen Reihe realer und fiktiver Ahnen, weshalb für die Ausstellung eine kleine Familienaufstellung rund um Maximilian inszeniert wurde. Eine grafische Kostbarkeit ersten Ranges ist die originale Vorzeichnung für die Reliefs des Maximiliangrabs in der Innsbrucker Hofkirche, dessen Visualisierung inklusive zweier die Inhalte vertiefenden Medienstationen ebenfalls in der Schau zu sehen ist.

In der man auch erfährt, dass es zu Maximilians Zeit im Innenhof des damals spätgotischen Schlosses Ambras einen Erker gegeben hat, der ähnlich wie das Goldene Dachl ausgeschaut haben dürfte. Beendet wird der Parcours in der Por­trätgalerie bei den jeweils von den besten Künstlern ihrer Zeit geschaffenen Gemälden von Maximilian, seinen Eltern, Frauen, Kindern und Enkeln. Und als Beweis dafür, dass die „gedachtnus“ an Maximilian bis heute weiterlebt, kann wohl Max Weilers Entwurf für seine Fresken für den Innsbrucker Bahnhof von 1954 gewertet werden, in denen Weiler das berühmte Maximilianbild Albrecht Dürers zitiert.