Überregional angehauchtes Tiroler Nationalmuseum

Von Edith Schlocker

Innsbruck – Mit der Bestellung von Elisabeth Gürtler als neue – Franz Fischler ablösende – Aufsichtsratsvorsitzende der Tiroler Landesmuseen-Betriebsgesellschaft m.b.H. hat die Landesregierung gestern die Weichen für die Zukunft des vor 200 Jahren als „Tiroler Nationalmuseum“ gegründeten Hauses neu gestellt. Ziehe mit der kulturaffinen, international vernetzten Wiener Gastronomin mit starkem Tirolbezug doch „ein Hauch von Internationalität“ gepaart mit Wirtschaftskompetenz in den behäbigen Museumsdam­pfer ein, so LH Günther Platter gestern bei der offiziellen Vorstellung von Elisabeth Gürtler sowie Peter Assmann, der im November Wolfgang Meighörner als geschäftsführenden Museumsdirektor ablösen wird.

Der sich „immens“ auf seine neue Aufgabe freut, neuen Schwung in die Tiroler Landesmuseen bringen will. Mit einem „großen Kompromissangebot“, angesiedelt zwischen Tourismus, Kunst und Wissenschaft. Das Ferdinandeum soll unter ihm jedenfalls wieder zu einem Haus der Kunst mit überregionaler Strahlkraft werden, dessen Sonderausstellungen international relevante Fragestellungen aufwerfen. Im kommenden Jahr bereits gibt es eine Präsentation iranischer Künstlerinnen genauso wie eine, in der es um die bis ins 19. Jahrhundert obligaten „Italienischen Reisen“ von Künstlern gehen wird.

Im Volkskunstmuseum will Assmann ein Trachtenprojekt initiieren. Was in dem Verbindungsgang zwischen dem Tirol Panorama und dem Kaiserjägermuseum am Bergisel zukünftig passiert, steht noch in den Sternen. Assmann versichert, intensiv darüber nachzudenken, genauso wie über die Neudefinition des Zeughauses als wichtigen historischen Ort. Die Überlegungen, die Kunsthalle Tirol im Taxispalais den Landesmuseen einzugliedern, sind offensichtlich vom Tisch. Laut Kulturlandesrätin Beate Palfrader soll die für die Präsentation zeitgenössischer Kunst mit internationalem Anspruch angelegte Institution ihre inhaltliche Selbstständigkeit behalten, wenn auch in enger Abstimmung mit den Landesmuseen.

Der dringend notwendige Umbau des Ferdinandeums kommt nun offensichtlich doch in die Gänge. Und er soll bis zum 200. Geburtstag des Landesmuseums im Jahr 2023 bereits abgeschlossen sein. Ein „sportliches Ansinnen“, wie Assmann zugibt, „doch es geht sich aus“. Es gebe jedenfalls jede Menge Visionen, wie etwa die labyrinthische Situation im Haus und das Fehlen eines Veranstaltungsraums geklärt werden sollen. Diese Visionen sollen in den nächsten Monaten auf Basis einer seriösen Kostenrechnung geschärft werden, mündend in einen so bald wie möglich auszuschreibenden Architektenwettbewerb bzw. Umbau.

Um dem „Gedächtnis des Landes“, dem nach dem Grazer Joanneum größten Universalmuseum Österreichs, eine zukunftsfitte Hülle zu verschaffen, so Kulturlandesrätin Beate Palfrader. Mit Peter Assmann lege man die Zügel jedenfalls in höchst erfahrene Hände, unterstützt von einem ebenso erfahrenen Aufsichtsrats-Team. Stellvertreter der neuen Vorsitzenden Elisabeth Gürtler bleibt Franz Pegger. Neu in den Aufsichtsrat entsandt werden von Seiten des Landes Melanie Wiener, die ehemalige Südtiroler Kulturlandesrätin Sabina Kaslatter-Mur und der Chef des Innsbrucker Tourismusverbands Karl Gostner. Wiederbestellt werden der Leiter des Innsbrucker Stadtarchivs, Lukas Morscher, Manfred Tschopfer von der Finanzabteilung des Landes sowie vom Museumsverein Barbara Psenner und vier vom Betriebsrat nominierte Aufsichtsräte.