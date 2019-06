Historiker sprachen über Ortsbildschutz

Imst – Als „historische Bausubstanz“ gelten jene einzigartigen Teile einer Stadt, welche ihr Ortsbild und damit ihre Identität maßgeblich prägen. Wenn man jedoch nichts zu ihrer Erhaltung beiträgt oder wertvolle Gebäude gar abreißt, gewinnt die „Tristesse der Fließbandbauten“ die Oberhand über das Ortsbild, so Bauhistoriker Stefan Handle und Landeskonservator Walter Hauser. Im Rahmen der Architekturtage führten die beiden Experten durch das „alte Imst“, lenkten die Aufmerksamkeit auf die aktuelle Situation und schlugen Lösungsansätze vor.

Seit 1976 gebe es 20 Schutzzonen in Tirol – Imst zählt nicht dazu. „Als diese Zonen erschlossen wurden, war nicht die Zeit für Erneuerung“, so Hauser. Mit den Jahrzehnten werden die Unterschiede zwischen geschützten und ungeschützten Bereichen wahrnehmbar, so beispielsweise in der Schustergasse. „Etwas stimmt nicht, wenn man sich die Häuser anschaut“, bemerkt der Landeskonservator. Eine Kulturlandschaft lebe vom Zusammenspiel von Natur und Kultur, von Einzelteil und Kontext. Reißt man einen Teil aus dem Kontext heraus, „beißt das Gebiss nicht mehr“, und das, was noch übrig ist, wirkt fehl am Platz.

„Die Situation in Imst ist paradox: Für das Schemenlaufen werden historische Gebäude geradezu akribisch nachgebaut. Im Gemeinderat sind sie aber kein Them­a“, kritisiert der Historiker. Schon mehrmals habe er für den Schutz der wertvollen Bausubstanz an die Gemeindeführung appelliert, bisher erfolglos. „Man muss die Eigentümer und den Gemeinderat in einem Raum versammeln und in einer Podiumsdiskussion auf einen gemeinsamen Nenner kommen“, fordert Handle. „Wir beginnen Kulturlandschaft zu schätzen, und wir beginnen sie zu verlieren“, betont Hauser. (liha)