Die Kellerei bringt mit „Proberaum“ neues Musical

Reutte – „Erwachsen zu werden ist auch nicht einfach“ – so lautet die Kurzbeschreibung des Musicals „Proberaum“, das am 26. Oktober seine Premiere feiert. Das Stück erzählt die Geschichte von sechs Jugendlichen, die sich zu einer Band zusammenfinden. Im Laufe der Jahre begegnen den Protagonisten so mancherlei Hürden auf dem Weg zum Erwachsenwerden. Was die sechs dabei immer verbindet und begleitet, ist die Liebe zur Musik. Nach dem großen Erfolg des „Kleinen Horrorladens“ im vergangenen Jahr versucht sich die Mann- und Frauschaft rund um Initiator und Autor des Stückes Johannes Leismüller und Regisseur Peter Wallgram an einer neuen Herausforderung. Denn diesmal handelt es sich um ein eigenes Stück. Die Musik kommt vom Kreativduo „Two seeds left” – Sebastian Schweiger und Andreas Steiner – in Zusammenarbeit mit Johannes Leismüller. Das Publikum erwartet also eine Welturaufführung.

Mit einem ironischen Blick auf den Rock-’n’-Roll-Mythos und die großen Träume junger Bands zeigt das Stück die persönliche Reise der sechs über einen gefühlten Zeitraum von zehn Jahren. Bei allen humorigen Einlagen werden im Vergleich zum Vorjahr auch ein paar ernstere Töne angeschlagen. Erwachsen zu werden ist eben nicht einfach, wie Leismüller, Lehrer am Reut- tener Polytechnikum, weiß.

Während in gängigen Musicals die Sänger von einer Band, einem Orchester oder auch schon mal von der Konserve beschallt werden, begleiten sich hier die Darsteller selbst an den Instrumenten – schließlich befinden sie sich ja in einem Proberaum. Schauspielen, singen und musizieren – gleich eine dreifache Herausforderung für Diana Dobler, Hannah Scheidle, Mimi Schmid, Sebastian Schweiger, Andy Steiner, Alexander Wagner. Verstärkung gibt’s auf der Bühne von Iris Schmid-Holaschke und Johannes Leismüller sowie durch Gastauftritte von Nadine Specht und Joachim Kranzler. Hinter der Bühne unterstützt – wie schon beim Horrorladen – Gaby Schwarzkopf die Produktion.

Karten gibt es bei der HypoBank Reutte. Nach der Premiere am 26. Oktober sind weitere Vorstellungen jeweils um 20 Uhr am 27.10., 28.10., 31.10., 2.11., 4.11. und 8.11. geplant. (TT, hm)