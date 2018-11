6. Silzer Dreikönigsspiel steht in den Startlöchern

Von Agnes Dorn

Silz – Am 2. Dezember ist es wieder so weit: Die Proben für die alle vier Jahre stattfindenden Dreikönigsspiele in Silz beginnen. 120 Akteure, Pferde, Kamele, Schafe und Esel müssen sich dabei beim großen Spektakel am Josef-Tiefenthaler-Platz aufeinander einstellen.

„Wir wollen überregionale Bekanntheit ansteuern und das Spiel sowohl über den Tiroler Krippenverband als auch den TVB Innsbruck tirolweit bekannter machen“, zeigt sich Lukas Kocher davon überzeugt, dass das Silzer Dreikönigsspiel weit über die Gemeindegrenzen hinaus Beachtung finden kann. Denn das, was die 120 Laiendarsteller mit Unterstützung vieler Vereine, der Gemeinde und von Privatpersonen alle vier Jahre auf die Beine stellen, ist durchaus erlebenswert. Und wer heute über den Josef-Tiefenthaler-Platz in Silz spaziert, kann schon erahnen, wie der Alte Orient Anfang Jänner 2019 hier wieder auferstehen wird.

Mehrere Meter breit und sieben Meter hoch ist die Bühne, die bis oben hin bespielbar sein wird. 13 Proben sind es insgesamt, bei denen die einzelnen Szenen ab dem 2. Dezember einstudiert werden. Als Künstlerischer Leiter trägt Emanuel Bachnetzer die Verantwortung, dass auch die schwierigen Szenen – wie jene auf dem Marktplatz – reibungslos ablaufen. Händler, Käufer, Gaukler, Bauchtänzer, Prediger und dazwischen auch noch einige Tiere sind zu koordinieren. „Wir haben die Zusehertribüne und die Kulisse optimiert und auch aus den Szenen jeweils das Beste herausgeholt“, zeigt sich Bachnetzer begeistert vom neuen Spielplatz und dem verfeinerten Stück.

Der Text aus der Feder von Josef Sonnweber erzählt im Wesentlichen die Geschichte der Heiligen Drei Könige nach dem Neuen Testament. Darin sind natürlich auch die Herbergssuche von Maria und Josef, die Geburt Jesu und die Erscheinung des Engels bei den Hirten enthalten. Eine der zentralen Figuren dieser modernen Adaptierung ist der römische König von Judäa, Herodes, der bei Sonnweber vom guten und vom schlechten Gewissen heimgesucht wird. Bekanntermaßen siegt bei ihm die dunkle Seite der Macht, die ihn dann den Kindermord von Bethlehem in Auftrag geben lässt, um Jesus Christus als König der Juden zu beseitigen.

Die Geschichte der Heiligen Drei Könige, die gekommen sind, um der Geburt Jesu zu huldigen, feiert am Freitag, den 4. Jänner, um 18 Uhr in Silz Premiere.