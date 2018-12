Das romantische Schmuddelkind lebt

Von Stefan Musil

Wien – „Mein Leben atme ein, Ganz bin ich dein! Lass mich in Lust und Wehn/An deiner Brust vergehn!“ Zeilen wie diese haben es Webers „Euryanthe“ wohl nicht leichter gemacht, sich auf der Opernbühne zu halten. Die Novität wurde 1832 am Wiener Kärntnertortheater freundlich aufgenommen. Als lebensfähig erwies sie sich eher nicht.

Regisseur Christof Loy traute sich das kaum Gewagte zu, glaubte sogar an das Libretto von Helmina von Chézy, dem die Schuld an der Aufführungsuntauglichkeit gegeben wird. Doch für Loy handelt es sich hier um eine bewusste Kunstsprache, für die im Mittelalter spielende Handlung. Hand aufs Herz: Wer möchte den literarischen Wert heutiger Schlagertexte beurteilen?

Im Zentrum der Handlung steht Euryanthe, die von ihrem Geliebten, Graf Adolar, auf die Treue-Probe gestellt und vom bösen Intriganten-Paar Eglantine (in Adolar verliebt) und dem Grafen Lysiart (begehrt Euryanthe) fälschlich der Untreue bezichtigt wird. Eine Geschichte mit Anleihen bei Shakespeares „Cymbeline“ und dem Lohengrin-Stoff, in der die herzensgute Euryanthe schließlich verstoßen, fast von ihrem Liebsten ermordet, doch für das Happy End samt Hochzeit gerettet wird.

Loy stellt das Ganze in eine weiße, klassizistische Halle mit Bretterboden und Glasdach, die ihm Johannes Leiacker geschmacksicher und akustisch günstig gebaut hat. Mit den Kostümen (Judith Weihrauch) dockt man nach dem Zweiten Weltkrieg an. Auch in Webers Mittelalter steht man nach einem Krieg. Man erlebt ein präzises, packendes Kammerspiel von verwundeten Seelen, jungen Menschen, die Schlimmes erlebt haben. Die Halle könnte auch Sanatorium sein. Geschickt werden so die Klippen des Librettos umschifft.

Das schafft viel Raum für die Musik, über die man drei Stunden lang nur staunen kann: Wie herrlich, wie melodienstark, wie tief empfunden Weber hier versucht, die Romantik voranzutreiben, meist durchkomponiert Singspiel und große Oper zu fusionieren. Dass man es so erlebt, ist auch Dirigent Constantin Trinks und dem ORF-Radiosymphonieorchester Wien zu danken, die die Partitur in ihren empfindsamen Details wie ihrer Dramatik großartig aufbereitet haben.

Über allem aber schwebt Jacquelyn Wagner, die mit ihrem leuchtkräftigen, flexiblen wie höhenstarken Sopran Euryanthe tatsächlich zur hellen Lichtgestalt formt. Sie hat Adolar verdient, den Norman Reinhardt mit geschmeidigem Tenor zu singen versteht.

Theresa Kronthaler als Eglantine und Andrew Foster-Williams als Lysiart demonstrierten dagegen, was für Anforderungen Weber seinen Sängern gestellt hat, setzen den Defiziten aber starkes Spiel entgegen. Stefan Cerny orgelte passend mächtig als König und der Arnold Schoen­berg Chor begeistert perfekt romantisch gestimmt.

Eine gelungene Demonstration, wie man ein Schmuddelkind der Opernromantik auf Hochglanz bringt. Der Dank dafür war begeistert und fast einhellig.