Des Widerspenstigen Zähmung: “Hello Dolly“ im Landestheater

Von Joachim Leitner

Innsbruck – Der – immerhin – Halbmillionär Horace Vandergelder (Dale Albright) ist sich seiner Sache sicher: Eine Putzfrau taugt nur dann, wenn sie sich als Hausbesitzerin wähnt. Deshalb will der verwitwete Heu- und Futtermittelhändler heiraten. Und auch Dolly Levi (Astrid Vosberg) weiß, was sie will: Vandergelders Halbmillion nämlich. Dass der grantelnde Kleinstadtdespot ausgerechnet sie als Heiratsvermittlerin engagiert hat, passt ihr bestens in den Plan. Gänzlich ohne Plan hingegen treibt es Vandergelders Angestellte Hackl (Florian Stern) und Tucker (Unnsteinn Árnason) aus dem Kaff Yonkers ins nahegelegene New York: Sie wollen endlich ein Abenteuer erleben – idealerweise ein amouröses. Am Ende, das darf verraten werden, bahnen sich gleich vier Eheschließungen an.

Zugegeben: Die Geschlechterrollen in Jerry Hermans Musical „Hello, Dolly!“ sind verstaubt. Sie waren es wohl schon, als das Stück 1964 zum Welterfolg wurde – und im Rennen um die Grammys unter anderem „A Hard Days Night“ von den Beatles ausstach. Auch deshalb lässt sie Regisseur Stefan Tilch in seiner Inszenierung melodienseligen Evergreens am Tiroler Landestheater dort, wo sie hingehören. In den Vereinigten Staaten, um 1890 also, als in Manhattan noch arm an Wolkenkratzern und reich an Pferdedroschken war. Dort haben Herman und sein Textbuchdichter Michael Stewart die Komödie angesiedelt. Die wiederum geht auf ein Stück Thornton Wilders („The Matchmaker“) zurück, der sich dafür von Nestroys „Einen Jux will er sich machen“ inspirieren ließ. Nestroy übrigens hat sich den Stoff von der britischen Farce „A Day Well Spent“ des einst einflussreichen Theaterkritikers John Oxenford geliehen.

„Hello, Dolly!“, das am Samstagabend seine euphorisch bejubelte Premiere feierte, ist Ausstattungstheater im besten Sinn. Etwas altbacken vielleicht, aber detailverliebt, bunt und bisweilen durchaus beeindruckend: Kostüme und Kulisse sind britische Wertarbeit. Philip Ronald Daniels und Charles Cusick Smith brachten nicht nur zahllose Ascot-taugliche Hüte ins Landestheater, sondern auch einen Hauch von Broadway.

Ausgerechnet der Szene in Irene Molloys (Camilla Lehmeier) Hutladen allerdings, in der unter Tische gekrochen und in Wandschränke geflüchtet wird, fehlt es allerdings etwas an Zug und Timing. Dafür aber wird man, wenn es nach der Pause ins mondäne Harmonia Gardens Restaurant geht, ausgiebigst belohnt: Die Szenerie ist ein opulenter Traum in Rot und Gold, die Kellner tanzten – resolut angeleitet von Maitre Randy Diamond, der auch die Choreografien verantwortete – und die Köche singen im Chor (Einstudierung: Michel Roberge). In der Mitte ermöglicht eine stilechte Showtreppe spektakuläre Auftritte, davor regieren Situationskomik und Wortwitz. Allein wie Dolly den widerspenstigen Vandergelder zum gemeinsamen Happy End überredet, ist ein Kabinettstück aus beidem. Musikalisch ist „Hello, Dolly!“ sowieso unverwüstlich: eingängig schwelgerische Melodien, federleichte Zwischenspiele, anrührende Soli.

Astrid Vosberg beeindruckt in der Titelrolle gerade in den ruhigeren Parts, etwa im intimen Zwiegespräch mit ihrem verstorbenen ersten Mann. Auch Camilla Lehmeier hat nachgerade bezaubernde Momente heimlichen Schmachtens. Dale Albright beweist – einmal mehr – komisches Ausnahmetalent. Florian Stern und Unnsteinn Árnason stehen ihm in diesem Punkt allerdings kaum nach. Einzig Rosmarie Reitmeir und Benjamin Purner als einziges Pärchen, dass sich bereits gefunden hat, bevor das heitere Durcheinander anfängt, bleiben etwas blass. Wobei: Wirklich viel geben ihre Parts nicht her. Im Graben beweist das von Hansjörg Sofka geleitete Tiroler Symphonieorchester, dass es auch das Zeug zur schmissigen Big Band hat. Kurzum: „Hello, Dolly!“ ist kompetent auf die Bühne gebrachte leichte Muse, ein federleichter, belangloser Spaß – und dabei nie banal.