Haselsteiner im TT-Interview: „Ich halte Kuhn für keinen Heiligen“

Blockbuster Aida und Tell im Original

Erl — Bei den Sommerfestspielen (4. bis 28. Juli 2019) werden in Erl drei Opern aufgeführt. Richard Wagner hat vorerst Pause. Ein neuer „Ring des Nibelungen" soll ab 2021 von Brigitte Fassbaender inszeniert werden. Nächsten Sommer steht nun „Aida" von Guiseppe Verdi auf dem Programm, ein „Blockbuster" wie Interimsintendant Andreas Leisner meint. Dazu kommt „Die Vögel" von Walter Braunfels — eine Oper, die das Publikum „jedenfalls gesehen haben sollte" (Leisner). Zudem wird auch noch „Guillaume Tell" von Gioacchino Rossini gezeigt, eine Wiederaufnahme, diesmal in der original französischen Fassung. 2016 war die Aufführungssprache in Erl noch Italienisch gewesen.