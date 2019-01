„Verkaufte Heimat“: Schauplatz Warmwasserbau

Von Markus Schramek

Telfs — Zehn Personen am Podium einer Pressekonferenz. Das kann ein Zeichen demonstrativer Geschlossenheit sein. Oder ein Indiz dafür, dass es tatsächlich Wichtiges zu verkünden gibt. Im Fall der Tiroler Volksschauspiele Telfs war es gestern wohl beides.

Der Rücktritt von Langzeit-obmann Markus Völlenklee zum Ende der letzten Spielzeit lässt die Gerüchteküche ordentlich brodeln. Völlenklee bleibt heuer aber doch noch. Land Tirol und Gemeinde Telfs, zwei wesentliche Subventionsgeber, arbeiten derweil eine noch näher zu definierende „neue Struktur" für die Volksschauspiele aus (siehe Kasten unten).

Und nun zur programmatischen Neuheit, die den geballten Auftritt vor der Presse gestern ja verursachte: In ihrer heurigen 37. Auflage warten die Volksschauspiele zwischen 25. Juli und 31. August mit einer Großproduktion auf, die schon jetzt eine Mischung aus Vorfreude und Nervosität auslöst. „Verkaufte Heimat — Das Gedächtnis der Häuser" heißt das Stück. Felix Mitterer arbeitet dafür Teile seines TV-Mehrteilers „Verkaufte Heimat" von 1989 um.

Es geht um die Geschichte Südtirols ab dem Jahr 1939. Damals setzten Hitler in Nazi-Deutschland (inklusive dem einverleibten Österreich) und der faschistische Diktator Mussolini in Italien die Südtiroler einer Zerreißprobe aus: entweder als „Optanten" nordwärts „heim ins Reich" auszuwandern; oder in der italianisierten Heimat zu verbleiben, in der Deutsch als Sprache in der Öffentlichkeit verboten wurde.

Für ankommende Südtiroler wurden diesseits des Brenners die so genannten Südtirolersiedlungen gebaut. Allein in Telfs entstanden 240 Wohnungen. „Diese waren für die damalige Zeit luxuriös, wie es sonst in Telfs überhaupt nicht üblich war", erzählt Felix Mitterer. Als „Warmwassersiedlung" wurden die neuen Bauten in Telfs bezeichnet. Klar, dass die Ankunft vieler Auswärtiger für neidvolle Konflikte sorgte. „Ein Thema, das heute noch aktuell ist", sagt Obmann Völlenklee im Hinblick auf die Flüchtlingsfrage, das politische Dauerthema auch unserer Tage.

Schauplatz des Mitterer-Stücks werden Originalwohnungen in der Telfer Südtirolersiedlung sein. Diese sind zum Abriss bestimmt und werden nach dem Sommer durch Neubauten ersetzt.

Die Fassade einer Häuserzeile wird geöffnet. Die Zuseher, untergebracht auf einer überdachten Tribüne für 400 Personen, blicken direkt hi­nein in echte Lebenswelten.

40 Schauspieler wirken mit. Die Spieldauer wird an die 3,5 Stunden betragen. Ein Teil der Besetzung steht schon fest. So wurden Peter Mitterrutzner (wie schon in der Verfilmung), Francesco Cirolini, Lisa Hörtnagl und Lucas Zolgar engagiert.

„Verkaufte Heimat" wird 26-mal zu sehen sein und alle Kräfte beanspruchen — „eine große Nummer", wie es Klaus Rohrmoser formuliert, der Regie führt. Für ein zweites Stück ist da nicht mehr Platz.

Es gibt aber ein Rahmenprogramm aus 15 Veranstaltungen — mit Schwerpunkt Südtirol und Kabarett. Künstler Franz Wassermann wird sich mit der Frage „Flucht und Fremdsein" beschäftigen und dabei die Bevölkerung zur Mitarbeit einladen.