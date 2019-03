Vom großen Unglück in kleinen Lebenswelten

Von Bernadette Lietzow

Wien – Die Berliner Mietskaserne ist ein Rattenloch. Zwischen den aneinandergereihte Räume simulierenden Stellwänden aus geripptem Plexiglas, auf Papierwust und Hausrat thronen übergroße Nager.

Gebeten ist man an der Burg zu Gerhart Hauptmanns 1911 uraufgeführter Tragikomödie „Die Ratten“, der Blick taucht ein in Martin Zehetgrubers düsteren Bühnenraum, dem neben den Riesentieren ein desolates Klosett auf klapprigem Metallbett eine ironische Schwingung verleiht. Gebeten ist man auch, in pausenlosen zweieinhalb Stunden dem Tun von Menschen zuzusehen, deren tragische wie komische Schicksale sie ineinander verstricken. Man kommt nicht umhin, an das seltsame Phänomen des „Rattenkönigs“ zu denken, bei dem eine Anzahl Ratten sich mit den Schwänzen verknoten und nicht mehr voneinander loskommen. Andrea Breth verknotet nun in ihrer zwischen Sprödigkeit, trauriger Komik und klug-assoziativer Kritik an den (heute ebenso) „herrschenden Umständen“ oszillierenden Inszenierung Hauptmanns Stück-Personal zu einem feinen Gewebe aus psychologisch genauen Charakterstudien.

Hektisch laufen die Darsteller zu Beginn durch die vermüllten Räume, ihre Kostüme (Françoise Clavel) verorten sie in den Notzeiten der Weimarer Republik, später werden einige verhalten das Tanzbein zu Schlager oder Schostakowitsch-Walzer schwingen. Beklemmung allerorten, vor allem im gebrochenen Mutterherz der Frau John, deren Söhnchen im Säuglingsalter verstarb. Sie sieht einen Ausweg, indem sie dem verlassenen Dienstmädchen Pauline Piperkarcka (kämpferisch: Sarah Viktoria Frick) Geld für die Überlassung deren Kindes bietet und dieses ihrem auswärts tätigen Ehemann (raue Schale und nur halb-weicher Kern: Oliver Stokowsk­i) als das gemeinsame Baby präsentiert.

Johanna Wokalek ist eine großartig vielschichtige, zurückhaltende wie bestimmt­e Frau John: Insistierend im Stil einer fanatischen Vertreterin von „Aktion Leben“ überredet sie die verzweifelt­e Pauline. Ebenso beeindruckend macht sie die inneren Bruchlinien der Figur und die zunehmende Bedrängnis aufgrund ihres Betruges deutlich. Schwer trägt sie an der Mitschuld am Mord an Pauline, den ihr geistig beeinträchtigter Bruder Bruno verübt. Ein­e (fast zu erwartbare) Paraderolle übrigens für Nichola­s Ofczarek und dessen Spaß an abgründigen Figuren. Zum existentiellen Leiden der proletarischen Bewohner, denen Andrea Eckerts Morphinistin Frau Knoppe und Alina Fritsch als deren bedauernswerte Tochter Selma weitere Charakterstudien beisteuern, gesellt sich das vermeintlich in höheren Sphären angesiedelte Leiden der abgehalfterten Künstler rund um den ehemaligen Theaterdirektor Hassenreuter.

Sven-Eric Bechtolf gestaltet diesen hochtrabenden Egomanen dankenswerterweis­e weniger als Lachnummer denn als seinem Glanz nicht mehr ganz trauenden Prinzipal (ver-)alteter Schule. Tochter Walpurga (nicht so brav, wie sie aussieht: Marie-Luise Stockinger) und Ehefrau (beeindruckend: Sylvie Rohrer) entgleiten ihm, sein Schauspielschüler und der Tochter Liebhaber Spitta (grandios wie komisch: Christoph Luser) erklärt ihm die Bühnenwelt neu. „Genießen Sie die Aufführung und die Schauspieler“, meinte Andrea Breth zum Abschied. Sollte man beherzigen, Breth wird nach eigenem Bekunden in der Ära Kusej eher nicht am Burgtheater inszenieren.