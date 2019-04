Kabarett aus Tirol lockt Besucher nach Kirchberg

Kirchberg – Sie sind Tirols erfolgreichste Kabarettisten und glänzen nicht nur in den jeweiligen Soloprogrammen. Unter dem Namen „KabareDisteln“ haben sich Markus Koschuh, Daniel Lenz, Tanja Ghetta, Josef Holzknecht und Lukas Schmied zu einem humorigen Team gefunden, das für beste Unterhaltung sorgt.

Heute Freitag stehen sie in der arena365 in Kirchberg in Tirol ab 19.30 Uhr auf der Bühne und „kabaredisteln“ live für das Publikum. Mit unterhaltsamen Auszügen aus ihren Programmen stellen die fünf eindrucksvoll die Vielfalt der Tiroler Kabarettlandschaft unter Beweis.

Die Zuschauer können sich auf eine humorige Brettljause mit allem, was dazugehört, freuen. Außerdem kann es immer wieder passieren, dass sie den einen oder anderen Gast aus der Tiroler Kabarett-Liga im Gepäck haben. Tickets sind via Ö-Ticket, im Reisebüro Kirchberg, Kracherl 2.0 oder an der Abendkasse erhältlich. (TT)