„Gute Ballettlehrer lassen nicht zu früh auf der Spitze tanzen“

Von Alexandra Plank

Innsbruck — In Anne's Studio, einem lichtdurchfluteten Innenhof in Pradl, geht es besonders lustig zu. Die Eleven präsentieren den stolzen Eltern einen Hasentanz. Anne O'Boyle unterrichtet in ihrer Ballettschule Hobbytänzer ab 4 Jahren bis ins Jugendalter. „Meine Ausbildung als klassische Tänzerin dauerte acht Jahre. Parallel habe ich eine pädagogische Ausbildung absolviert", sagt sie.

Die Missbrauchsvorwürfe gegen Lehrer der Ballettakademie der Wiener Staatsoper — Kinder sollen „Opfer autoritärer, gewalttätiger und gefährlicher Unterrichtsmethoden geworden sein" — beschäftigen sie. „In Tirol gibt es keine Schule, die Profis auf diesem Niveau für klassisches Ballett ausbildet", stellt sie klar. Einige ihrer Schüler seien aber in Profischulen gewechselt und nun an berühmten Häusern. Sie sieht in Österreich ein Defizit in der Lehrerausbildung: „Leider unterrichten oft ehemalige Hobbytänzerinnen, die ein Diplom nach einem zweiwöchigen Kurs bekommen. Im Stress können Gewalt und Beschimpfungen entstehen", so O'Boyle. Wichtig sei, dass der Lehrer sich mit dem Körper des Tänzers auseinandersetzt. Bei Mädchen müsse man mit Kritik sehr vorsichtig sein, weil sie sonst Gefahr laufen, sich für ihren Körper zu schämen und Essstörungen zu entwickeln.

Feri Kostolnik und Dagmar Kostolnikova betreiben die Tanzacademy in Innsbruck. Um die 200 Hobbytänzer unterrichten sie pro Jahr. „Wir bringen den Kindern Ballett bei, das ist die Grundlage", sagt Kostolnik. Er habe in Bratislava ein Konservatorium absolviert. „Es ging streng zu, aber ich wurde nie angegriffen. Was in Wien passiert sein soll, dass Schüler geschlagen wurden, musste ich zum Glück nicht erleben." Wie O'Boyle schaut er, dass Kinder nicht überfordert werden. „Es ist etwa gefährlich, wenn man sie vor dem neunten Lebensjahr auf der Spitze tanzen lässt. Das ist schlecht für die Entwicklung", so Kostolnik. Eltern würden fordern, dass die Kinder endlich richtiges Ballett machen, aber: „Ehrgeizige Eltern gibt es immer, man muss ihnen klarmachen, warum der Spitzentanz nicht gut ist", sagt er. Amy Pedevilla betreibt die Schule „The Dance Experience". Hartes Training sei unerlässlich. „Man muss früh beginnen, damit sich der Körper daran gewöhnt. Darf aber die Kinder nie überfordern."

Jeder, der Profi werden will, wisse, dass das beinhart sei, die Konkurrenz riesig. „Wenn wer begabt ist und das will, rate ich dennoch, es zu probieren. Tanzen ist wunderschön. Ich kann mir ein Leben ohne Tanz nicht vorstellen, da geht es mir wie einem Raucher ohne Nikotin."

An und über die Grenze Anna Lederer hat einen Traum: Sie möchte professionelle Tänzerin werden. Derzeit trainiert die 17-Jährige mit einem Profi neben der Schule an lockeren Tagen zwei Stunden pro Tag, an normalen indes vier Stunden. Ihr Wunsch ist es, nächstes Jahr an eine professionelle Tanzschule zu wechseln. Die Vorwürfe gegen die Ballettakademie der Wiener Staatsoper hat sie verfolgt: „Was da passiert ist, ist ein Skandal. Man darf Schüler nicht treten", sagt sie. Die Trennlinie zwischen hartem Training und Missbrauch beschreibt sie klar: „Man muss für eine Profikarriere sehr hart arbeiten, an die Grenzen gehen und darüber hinaus. Gewalt hat da nichts verloren." Tanzen sei Spitzensport, mit der Schwierigkeit, den richtigen Gesichtsausdruck zu zeigen.