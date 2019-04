Letztes Update am Sa, 27.04.2019 13:22

Urania-Puppentheater-Direktor Manfred Müller 69-jährig gestorben

Manfred Müller wollte mit Ende April in Pension gehen und hatte das Urania Puppentheater im Vorjahr deshalb an Andre Heller verkauft. Am Samstag ist der Direktor unerwartet verstorben.