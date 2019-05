Dance-Alps-Festival sucht Sponsoren aus der Wirtschaft

Oberndorf i. T. – „Das Dance-Alps-Festival ist auf dem Weg, zum bedeutendsten Tanzfestival in den Alpen zu werden“, behauptet Initiatorin Beate Stibig-Nikkanen. Beim Dance-Alps-Festival tanzen bekannte Profitänzer und Solotänzer, dabei sind zudem erfahrene Trainer und Choreografen aus aller Welt sowie Show- und Musicalstars und locken mittlerweile Teilnehmer aus Europa und Übersee an, die bei diesen hochkarätigen Workshops mit trainieren.

Mit seinen drei Standbeinen, der seit nunmehr 30 Jahren existierenden Tiroler Ballettschule Dance-Alps mit neun Studios in Tirol, der Tanz Akademie Dance-Alps und eben dem Festival selber, gilt das Dance-Alps-Festival als Bewegungsmelder für eine lebendige, offene und freudvolle Region.

Jetzt wurde mit „Dancing Special Places“ ein neues Format ins Leben gerufen, das als Begegnungsfläche für Kunst und Wirtschaft dienen soll. Verantwortlich dafür zeichnet das Team des Dance-Alps-Festivals mit Beate Stibig-Nikkanen, Karin Moosbrugger, Timo Nikkanen und Tom Jank.

- PlaTo

Austragungsort dieser außergewöhnlichen Veranstaltung war kürzlich der Steinmetzbetrieb Neumayr in Oberndorf. Dort lieferten die Tänzerinnen der Tanz Akademie mit Tanzimprovisationen angeleitet durch Katharina Glas, Chefchoreografin der Erler Festspiele, einen ersten Kunstgenuss für die Gäste. Danach folgte das Highlight des Abends durch eindrucksvolle Choreografien des Startänzers Antoine Banks Sullivan aus New York. Im Anschluss erwarteten die Gäste spektakuläre Projektionen von den Visual Artists Magnetika aus Spanien – passend zur mitreißenden Musik von DJ Henry V, der das tanzfreudige Publikum in Hochform brachte.

Begeistert von den gebotenen Darbietungen an diesem Abend zeigten sich jedenfalls die zahlreich erschienenen Gäste, darunter Musikproduzent Thomas Stein, der Kitzbüheler Extremsportler Axel Naglich und Oberndorfs Bürgermeister Johann Schweigkofler. (TT, mm)