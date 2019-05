,,Auner Alpenspektakel“: Nach 47 Jahren noch kein bisschen leise

Hopfgarten – Im Rahmen ihres heurigen Showprogramms präsentierte das „Auner Alpenspektakel“ rund um den Westendorfer Peter Aschaber nochmals einige ihrer besten Show-Einlagen aus den vergangenen Jahrzehnten. Bei der Premiere in der randvoll gefüllten Salvena in Hopfgarten durften die legendäre „Alpenspektakel Shows“ wie der urige Fotograf, die Marionette mit der singenden Säge, der Holzmichl, welcher mit seiner Motorsäge ein Alphorn zerschneidet, drei mexikanische Trompeten und vieles mehr nicht fehlen. Da der Bergknappen-Tanz, welcher im Vorjahr erstmals aufgeführt wurde, für viel Begeisterung sorgte, wurde er für heuer beibehalten.

Neben Aschaber gehören seit einigen Jahren auch der Zillertaler Trompeter Michael Ausserladscheider sowie der Akkordeonist Hans Kaindl zum „Spektakel“. Verjüngt wird das Quintett durch die beiden Sängerinnen Martina und Andrea Diechtler.

„Da ich nun auch schon in einem gereifteren Alter bin, möchte ich in Zukunft etwas kürzertreten!“, erklärt der fast 62-jährige Aschaber. Ob es im nächsten Jahr noch ein wöchentliches Showprogramm geben wird, lasse er offen, das hänge davon ab, wie es heuer so läuft. Das diesjährige Programm ist noch bis zum 25. September jeden Mittwoch ab 20.30 Uhr in der Hopfgartner Salvena zu sehen.

Besonders erwähnenswert ist, dass Aschaber mit seinem Bruder Engelbert und seinen beiden Musikerkollegen Michael Ausserladscheider und Günther Heim dieses Jahr erstmals ab dem 10. Juni jeden Montagabend gemeinsam mit der „Schuhplattler und Volkstanzgruppe Mariastein“ in der arena365 in Kirchberg einen Unterhaltungsabend veranstaltet. Dieser findet ebenfalls durchgehend bis Ende September statt. (fh)